"واحد في المليون".. حالة نادرة لإمرأة أنجبت توأمًا من رحمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أنجبت امرأة شُخّصت بحالة نادرة، الرحم المزدوج، توأمًا، أي طفل من كل رحم، في مستشفى شمال غرب الصين الشهر الماضي، وفقًا لمسؤولي الصحة ووسائل الإعلام الحكومية.

وأفاد مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة شنشي بالصين، أنّ الأم التي تمّ الكشف عن اسم عائلتها فقط، لي، أنجبت طفلين، صبي وبنت، بعد خضوعها لعملية قيصرية.

ووصف المستشفى ذلك بأنه يحدث "بمعدل واحد في المليون".

وأوضح المستشفى على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo"، في 18 سبتمبر/ أيلول، أنه "من النادر للغاية أن يتم الحمل بتوأم بشكل طبيعي، جنين في كل تجويف من تجويفي الرحم، وكان من النادر أن يستمر الحمل حتى نهاية فترة الحمل".

وبحسب ما ذكره المستشفى، وُلدت الأم بعنقين للرحم ورحمين، وهي حالة يُطلق عليها اسم الرحم المزدوج، التي تشخّص لدى حوالي 1 من كل 2000 امرأة.

انتشرت قصة المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي بالصين، حيث وصف أحد المستخدمين هذه الحالة بالـ"معجزة" ، فيما كتب آخر: "كم هي محظوظة". وأعرب البعض عن شعورهم بالقلق على الأم، كما كتب أحد المستخدمين "لا بد أنّ هذا كان صعبًا وخطيرًا بالنسبة لها!"

وبعد خضوعها لمراقبة طبية "دقيقة وصارمة"، أنجبت لي "بنجاح" طفلًا ذكرًا وطفلة أنثى، بحسب ما ذكره المستشفى.