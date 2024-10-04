دراسة: قصر النظر يطال 1 من كل 3 أطفال في العالم

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.دراسة: قصر النظر يطال 1 من كل 3 أطفال في العالم - CNN Arabic

دراسة: قصر النظر يطال 1 من كل 3 أطفال في العالم

علوم وصحة
نشر
5 دقائق قراءة
gettyimages-1231622492.jpg
Credit: STR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عام 2023، عانى أكثر من ثلث الأطفال حول العالم من قصر النظر . لكن هذه النسبة مرشحة للارتفاع حدّ 40٪ في عام 2050، بحسب ما توصّل إليه بحث جديد نُشر في المجلة البريطانية لطب العيون، الثلاثاء. 

 يُشير قصر النظر إلى الحالة التي تكون فيها الأشياء الأقرب واضحة، لكن الأشياء البعيدة ضبابية. وبحسب  الورقة البحثية، كان هناك ارتفاع كبير في انتشار حالة قصر النظر بين الأطفال والمراهقين في السنوات الثلاثين الماضية، من 24٪ في عام 1990، إلى قرابة 36٪ في عام 2023. 

وتوصّل باحثون من جامعة سوت يات-سين في قوانغتشو بالصين إلى نتائجهم هذه من خلال تحليل  276 دراسة شملت أكثر من 5.4 مليون طفل ومراهق، في 50 دولة بالقارات الست.

قصر النظر
Credit: Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images

وبينما كانت هذه الزيادة تدريجية إلى حد كبير، فقد حدثت زيادة ملحوظة بعد جائحة "كوفيد-19"، بحسب الباحثين الذين لحظوا أيضًا التفاوتات الإقليمية.

ووفقًا للورقة البحثية، فقد "برز قصر النظر كمشكلة صحية عامة رئيسية في الوقت الحاضر، مع وجود أدلة على الزيادات السريعة في انتشاره، خصوصًا في دول جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة، والصين، وتايوان". وتوصّل البحث إلى أنّ أطفال شرق آسيا سجّلوا أعلى معدل لقصر النظر، بنسبة 35٪، أي أكثر من ضعف معدل أقرانهم من ذوي البشرة البيضاء.

ويقول الباحثون إن مردّ ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنّ أطفال شرق آسيا يبدأون التعليم الرسمي في سن 2 أو 3 سنوات، في وقت أبكر مقارنة بالأطفال في مناطق أخرى.

وتصدّرت اليابان القائمة، حيث يعاني 86% من الأطفال هناك من قصر النظر. 

وسجلت كوريا الجنوبية ثاني أعلى معدل بنسبة 74%.

وعلى مستوى العالم، يعاني الأطفال في المناطق الحضرية من معدلات قصر النظر أعلى مقارنة بالمناطق الريفية، في حين كانت الإناث أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة من الذكور.

قد يهمك أيضاً

هل هناك حقًا ما يُسمى بنظارة "حفظ النظر"؟

وأكد الباحثون أن الأطفال الأصغر سنًّا كانوا أكثر عرضة للعوامل البيئية من البالغين. وأشاروا إلى أن "هذا مهم بشكل خاص للأطفال في سن ما قبل المدرسة، لأنهم في فترة حرجة من التطور البصري تتميز بالمرونة العالية".

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الباحثون أن يستمر قصر النظر بتسجيل زيادة بين الأطفال والمراهقين، ليصل إلى 36.6% في عام 2040 و39.8% في عام 2050.

كيف تحمي بصر أطفالك؟ 

هناك أمور أخرى يمكن للأهل تشجيع أطفالهم على القيام بها لحماية بصرهم، حيث أوصى الباحثون الشباب "بتطوير عادة ممارسة تدابير حماية العين بانتظام".

 وأوضح الباحثون أن "على الطلاب أيضا زيادة الوقت الذي يقضونه في النشاط البدني، وتقليل الوقت الذي يقضونه في تشاطات مثل مشاهدة التلفزيون، وألعاب الفيديو، وألعاب الكمبيوتر، وتصفح الإنترنت". كما دعوا المسؤولين إلى تقليل عبء الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية على الطلاب، وتعزيز فحوصات العيون، والكشف المبكر، والعلاج.

وقد ردّد الدكتور بنجامين بوتسفورد، طبيب العيون بكلية الطب في جامعة ماساتشوستس تشان، هذه التوصيات بمقال نشره في The Conversation خلال يونيو/ حزيران.

قد يهمك أيضاً

8 خطوات للحفاظ على قوة النظر.. ما هي؟

وكتب أنه يمكن إبطاء تقدم قصر النظر عند الأطفال من خلال أخذ فترات راحة، وتجنب استخدام الهاتف أو الكمبيوتر لساعات طويلة.

وأضاف أن الحدّ من وقت القراءة عن قرب خارج المدرسة، ووقت الشاشة، قد يساعد في إبطاء تقدم قصر النظر عند الأطفال.

قاعدة 20-20-20

وقد يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشة إلى إجهاد العين وجفافها. ويقترح بوتسفورد اتباع "قاعدة 20-20-20"، إذ قال: "خذ فترات راحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة للنظر على بعد 20 قدمًا من جهازك. ثمّ ركّز على إرخاء العينين والرمش". 

ولفت إلى أن الاستخدام العرضي للدموع الاصطناعية قد يكون مفيدًا، ويمكن شراؤها من دون وصفة طبية من الصيدليات، لعلاج جفاف العين.

ونصح بوتسفورد أيضًا بقضاء الوقت في الهواء الطلق لأنه مفيد لصحة العينين، موضحًا أن "ذلك ارتبط بانخفاض حالات قصر النظر في مرحلة الطفولة".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.