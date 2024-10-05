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حظر استخدام الصبغة الحمراء في الأطعمة بكاليفورنيا.. لماذا؟

علوم وصحة
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أرسل المجلس التشريعي في ولاية كاليفورنيا إلى مكتب الحاكم مشروع قانون من شأنه حظر استخدام ستة أصباغ صناعية في أغذية المدارس العامة.Credit: Tamar Dundua/iStockphoto/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على مشروع قانون يحظر استخدام الصبغة الحمراء رقم 40، وخمس مواد كيميائية أخرى في الأطعمة المقدمة بالمدارس العامة.

بذلك تصبح الولاية الذهبية، الأولى بأمريكا التي تمرّر قانونًا يحظر استخدام المكونات الموجودة في بعض الحبوب الشعبية، والآيس كريم، والمشروبات، والحلوى، والمثلجات، ورقائق البطاطس بنكهة الجبن، والهلام وغيرها، بحسب مجموعة العمل البيئي، وهي منظمة صحية بيئية غير ربحية شاركت في رعاية القانون مع Consumer Reports. ومتوقّع أن يُسنّ القانون في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027.

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انبثق مشروع القانون من مخاوف متصلة باحتمال تسبّب هذه الأصباغ ضررًا في قدرة الأطفال على التعلّم، حيث تمّ ربطها بصعوبات سلوكية، وتراجع الانتباه بين الأطفال، بحسب دراسة أجريت عام 2021، من قبل مكتب كاليفورنيا لتقييم المخاطر الصحية البيئية.

وتستند القواعد التنظيمية الحالية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن الأصباغ في الطعام، إلى أبحاث عمرها بين 35 و70 عامًا.

تواصلت CNN مع إدارة الغذاء والدواء للحصول على تعليق.

 في أغسطس/ آب، أفادت الوكالة في بيان لها صدر عندما أقر المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا مشروع القانون، "أن إعادة تقييم سلامة المواد الكيميائية في الأغذية مع توافر بيانات جديدة ذات صلة، يشكّل أولوية بالنسبة لإدارة الغذاء والدواء". 

وتابعت: "راجعت إدارة الغذاء والدواء الأبحاث حول تأثيرات المواد المضافة الملونة على سلوك الأطفال، وراجعت الأدبيات التي استشهد بها مشروع القانون. ويُظهِر مجموع الأدلة العلمية أنّ معظم الأطفال لا يعانون من آثار ضارة عند تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد مضافة ملوّنة، لكن ثمّة أدلّة تشير إلى أنّ بعض الأطفال قد يكونون أكثر حساسيّة تجاهها".

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وبالإضافة إلى العمل التقييمي الذي تجريه إدارة الغذاء والدواء، تدعم الوكالة أيضًا وتشارك في تقييمات المخاطر الدولية التي تُجرى تحت إشراف لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية (JEFCA)، بشأن المواد المضافة إلى الأغذية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: "خضعت جميع الألوان المدرجة أخيرًا، لتقييمات السلامة في الأغذية من قبل لجنة JEFCA، وتبيّن أنّها آمنة للاستخدام في الأغذية بظلّ ظروف الاستخدام الحالية".

رغم ذلك، ستواصل الوكالة تقييم العلوم الناشئة وضمان سلامة المواد المضافة إلى الألوان المعتمدة، ضمنًا اجتماعًا عامًا استضافته في سبتمبر/ أيلول، لمراجعة عملية تقييم المواد الكيميائية في الأغذية بعد التسويق، بحسب البيان.

تأثيرات AB 2316

مشروع قانون لحظر صبغة ملونة للطعام
نقع على الصبغة الحمراء رقم 40 في العديد من الأطعمة، ضمنًا رقائق البطاطس بنكهة الجبن.Credit: Paul Greenwood/Alamy Stock Photo

بعدما حظرت الولاية استخدام الزيت النباتي البروميني، المستخدم غالبًا في بعض المشروبات الغازية، كجزء من قانون سلامة الأغذية بكاليفورنيا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللائحة الخاصة باستخدامه بعد تسعة أشهر.

تجنب هذه المواد الكيميائية في الطعام

وقال الخبراء في مجموعة العمل البيئي، إنه إذا كنت قلقًا بشأن الآثار المحتملة لهذه الأصباغ على صحة طفلك، فيمكنك مساعدته على تجنبها من خلال:

  •  التحقق من قوائم المكونات لأي منتج تشتريه، لا سيما الأطعمة المعبّأة التي عادة ما تكون فائقة المعالجة، وبالتالي يرجّح أنّها تحتوي على أصباغ صناعية،
  •  تجربة بدائل من دون هذه المكونات، مثل الأطعمة المعتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية التي لا يمكن أن تحتوي على أصباغ غذائية صناعية، 
  • التقليل من المشروبات الغازية، أو العصائر، أو المشروبات الرياضية التي قد تحتوي عليها أيضًا،
  • و"التشديد على المنتجات ذات الألوان الزاهية، فهي المنافسة الأفضل للعبوات المبهرجة في الأطعمة فائقة المعالجة، وذلك من خلال تقديم قوس قزح من الألوان في الفاكهة والخضار الطازجة.

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