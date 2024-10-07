ما أفضل الأطعمة التي تساعد على التئام إصابات الجسم بسرعة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند تعرّض الجسم لإصابة معينة، فمن الضروري اتّباع نظام غذائي صحّي يُساعد على التئام الجروح بسرعة.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بأبرز المُغذّيات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

ركّز على البروتين

تُعدّ البروتينات من مصادر الطاقة الرئيسة التي تلعب دورًا حيويًا في صحة الجسم، والحفاظ على قوة العضلات، والتئام الجروح، وتكوين خلايا جديدة، وتأخير الشيخوخة.

وأشار المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التتكنولوجيا الحيوية إلى أن المنتجات الحيوانية، واللحوم، والحليب، ومنتجات الألبان، والبيض، والدواجن، والأسماك من المصادر الغنية بالبروتينات، التي تحتوي على مستوى متوازن من الأحماض الأمينية.

اختر الحبوب الكاملة

يشمل مصطلح "الحبوب الكاملة" جميع الحبوب والبذور التي تحتفظ بجميع أجزائها الصالحة للأكل، مثل طبقة النخالة الخارجية الغنية بالألياف، وسويداء البذرة الغني بالكربوهيدرات الذي يُشكّل الجزء الأكبر من الحبوب نفسها، بالإضافة إلى النواة الداخلية أو البذرة الغنية بالفيتامينات، والبروتينات، والدهون الصحية.

وتُعتبر الأطعمة المألوفة، مثل الشوفان، والذرة، والأرز البني، وغيرها من ألوان الأرز، من الحبوب الكاملة.

فيتامين "سي"

يُساعد في تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، والحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية، والحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح، والحماية من الكدمات.

وتشمل أبرز مصادر فيتامين "سي" البروكلي، والكيوي، والطماطم، والسبانخ، والليمون، والفراولة.

فيتامين "أ"

فيتامين (أ) هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مُضادّة تقاوم الأمراض.

ونشرت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائمة بأهم مصادره الغذائية، ومن بينها الأسماك الزيتية، وصفار البيض، والجزر، والبطاطس، والكبدة، والقرع العسلي.

الزنك

أوضح موقع "Healthdirect" في أستراليا أن الزنك ضروري لعمل العديد من وظائف الجسم. ويلعب دورًا رئيسيًا في نظام المناعة، ومعالجة الجروح، ومنع تجلّط الدم.

وتشمل مصادره الطبيعية اللحوم، والأسماك، والدجاج، والحبوب، والحبوب الكاملة، والمكسرات والبذور، والبقوليات، وكافة منتجات الألبان.

الحديد

يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج كريات الدم الحمراء التي بدورها تحمل الأكسجين من الرئتين نحو باقي أعضاء الجسم.

ويمكن أن يسبب نقص الحديد أو زيادته في الجسم مشاكل صحية خطيرة إذا لم تتم معالجته، وفقاً لما ذكره موقع "Medlineplus" التابع لموقع مكتبة الطب الوطنية في أمريكا.

وتشمل أعراض انخفاض معدل الحديد في الجسم ضيق التنفس، وضعف الجسم أو التعب، والدوار، وعدم انتظام ضربات القلب.

الحصول على سعرات حرارية كافية

من المهم اختيار الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والتي لا تزال ذات قيمة غذائية عالية. ويشمل ذلك الأفوكادو، والجبن، وزبدة المكسرات، كزبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز، والفاكهة المجففة.

التحكّم في نسبة السكر بالدم

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية قائمة بأبرز الخطوات التي تساعد على التحكّم بنسبة السكر بالدم. وتشمل اتّباع النظام الغذائي الصحّي الموصى به من قبل أخصائي التغذية، وجعل النشاط البدني جزءًا من روتين الحياة اليومية.

الحفاظ على رطوبة الجسم

يُساعد شرب كمية كافية من السوائل في الحفاظ على رطوبة البشرة، وهو أمر مهم لالتئام الجروح.

ورغم أن الماء يُعتبر المشروب المفضل، إلا أنه يمكن تناول المشروبات الأخرى كجزء من السوائل اليومية. وتتضمن أبرز الأطعمة الغنية بالماء البطيخ، والبرتقال، والتفاح، والعنب، والخيار، والخس، والكرفس، والملفوف.