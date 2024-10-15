إليك كيفية حساب حاجة الجسم للسعرات الحرارية لتجنب زيادة الوزن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحصل الجسم على السعرات الحرارية من جميع المصادر (الكربوهيدرات، والدهون، والبروتين، والكحول) التي تتوفر في حصة من الطعام أو المشروبات.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنه بهدف أن يتمكن الشخص من الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه، يجب موازنة عدد السعرات الحرارية يحصل عليها من خلال تناول الطعام مع عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم.

وعادةً ما يحتاج الجسم إلى 2000 سعرة حرارية يوميًا، ولكن قد تكون احتياجات الجسم من السعرات الحرارية أعلى أو أقل اعتمادًا على العمر، والجنس، والطول، والوزن، ومستوى النشاط البدني.

وغالباً ما يرتبط تناول الكثير من السعرات الحرارية يوميًا بزيادة الوزن والسمنة.

كيفية حساب حاجة الجسم للسعرات الحرارية:

لتحديد إجمالي احتياجات الشخص اليومية من السعرات الحرارية، يجب ضرب معدل الأيض الأساسي الخاص بالشخص (BMR) بعامل النشاط المناسب.

ولكن كيف يتم احتساب معدل الأيض الأساسي أولاً؟

أشار موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات إلى أن طريقة احتساب معدل الأيض الأساسي يتم من خلال الطريقة التالية:

عند الرجال = 10 * الوزن (كجم) + 6.25 * الطول (سم) - 5 * العمر (سنة) + 5

عند النساء = 10 * الوزن (كجم) + 6.25 * الطول (سم) - 5 * العمر (سنة) - 161

وبناءً عليه يمكن بعدها احتساب حاجة الجسم للسعرات الحرارية، وفقاً لما يلي: