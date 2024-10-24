أطباق خالية من اللحوم ومليئة بالبروتين والألياف.. ما هي الدول التي لديها أكثر الأطعمة المغذية للنباتيين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعرف الأرز، وهو الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف عدد سكان العالم، بلونية الأبيض والبني.. ولكن، هل سبق أن سمعت عن الأرز الأسود أو "الأرز المحظور"؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" بأمريكا أن الأرز الأسود يحتوي على العديد من المُكوّنات الغذائية والحيوية النشطة، بما في ذلك الدهون الوظيفية، والألياف، والمركبات الفينولية.

وأشارت العديد من الدراسات إلى تأثيراته الصحية المفيدة عند استهلاكه بانتظام.

ولكن أولًا، ما الذي يمنح الأرز الأسود لونه الداكن؟

يحتوي الأرز الأسود بشكل خاص على صبغة "الأنثوسيان"، وهي تعمل كمضاد أكسدة طبيعي، وتحمي خلايا الجسم من التلف.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا أن "الأنثوسيان" يعطي الأرز لونه غير المعتاد، مثل الباذنجان، وتوت "الآساي"، والتوت الأزرق، وعنب "الكونكورد".

ما أبرز فوائده؟

يرتبط الأرز الأسود بالعديد من الفوائد الصحية، مثل المساعدة فيما يلي:

التحكم في الوزن

تعزيز صحة العينين

الحماية من السرطان، والسكري، وأمراض القلب

تقليل الالتهابات

ويتكونّ من العديد من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على العمل بشكل صحيح، مثل:

الكالسيوم

تكمن أهميته في بناء العظام، وتحسين صحة الأسنان، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

فيتامين "هـ"

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية أن فيتامين "هـ" يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعين، خاصة أنه يعمل على زيادة معدل امتصاص فيتامين "أ" من الغذاء. ويُقوّي جهاز المناعة من خلال عمله كمُضّاد أكسدة.

البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من نفايات الجسم، وفقًا لما ذكرته مكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

كما يحتوي الأرز الأسود على نسبة أكبر من البروتينات، والألياف، والحديد مقارنة بأنواع الأرز الأخرى، وأيضًا مستويات عالية من:

الأحماض الأمينية

مضادات الأكسدة

الأحماض الدهنية

كيف تطبخ الأرز الأسود؟

يُستخدم الأرز الأسود عادة في مختلف أنواع الحساء، والسلطات، والحلويات.

وبسبب قوامه المطاطي، من الأفضل نقع الأرز مسبقًا لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة. وبعد ذلك، يمكن غليه أو طهيه على البخار أو باستخدام طنجرة الضغط.

ويجب تخزين الأرز الأسود غير المطبوخ بوعاء محكم الغلق في مكان بارد، وجاف، ومظلم لمدة تصل إلى ستة أشهر. في المقابل، يمكن تخزين الأرز الأسود المطبوخ في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام.