احتباس الماء في الجسم.. ما أبرز مدرّات البول الطبيعية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُعاني من احتباس السوائل في جسمك؟ هذه الحالة الصحية من المشاكل الشائعة بين الرجال والنساء على حدّ سواء.

تُعدّ مدرّات البول أحد خيارات العلاج، ويمكن أن تساعد الكلى على إزالة السوائل والماء الزائد في الجسم،

وذكر موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا أنه لعلاج احتباس الماء في الجسم بشكل طبيعي، يُنصح باتّباع ما يلي:

تناول الفاكهة والخضار

لا تحتوي الفاكهة والخضار على الفيتامينات والمعادن فحسب، بل يمكن أن تكون مُدرّات طبيعية للبول، مثل الليمون، والكرفس، والثوم، والبصل، والفلفل الحلو، والبطيخ، والخيار، والزنجبيل، والعنب، ونبات الهليون، والأناناس.

استهلاك الكافيين

يُعتبر الكافيين مدرًّا طبيعيًا للبول، ما يساعد الأشخاص الذين يستمتعون بشرب القهوة والشاي.

ممارسة الرياضة

تُعدّ ممارسة الرياضة من أسهل مدرّات البول الطبيعية، حيث يُساعد رفع معدل ضربات القلب على تدوير أي سوائل متراكمة في الجسم.

فقدان الوزن

أوضح موقع "Cleveland Clinic" الإكتروني في أمريكا أن حوالي 60% من الجسم عبارة عن ماء. لذلك، يُعتبر فقدان الوزن إحدى الطرق الفعّالة لتقليل احتباس الماء في الجسم.

التقليل من تناول الصوديوم

من المهم تخفيف كمية الملح التي نستهلكها، والتي يجب ألا تتجاوز ملعقة صغيرة، تعادل 2,300 ملليغرام في اليوم، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر منصة "X".

وتنصح أيضًا "مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا باستهلاك مشروبات تساعد على التخلص من الماء الزائد بالجسم، ومن بينها:

الماء

يمكن للجفاف أن يجعل الجسم يحتفظ بالماء الزائد لتعويض نقص الماء.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يُقلّل شرب الماء من احتباس السوائل، إذ يُحسّن وظائف الكلى، ويسمح بإخراج الماء الزائد والصوديوم من الجسم. ويُنصح البالغين بشرب حوالي لترين من الماء يوميًا.

الشاي الأخضر

يزيد تناول الشاي الأخضر من إدرار البول.

البقدونس

يُستخدم البقدونس، وهو نبات طبي، على نطاق واسع في إدرار البول. وذكرت إحدى الدراسات أن مشروب البقدونس المغلي يعمل كدواء يقلل من إفراز الكالسيوم في البول، وزيادة درجة الحموضة، والتطهير، وتقليل إفراز البروتين في البول.