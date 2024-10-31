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صحة الكلى..ما هي أفضل الأطعمة لتناولها وأخرى يجب تجنبها؟

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعدّ الكلى من بين الأعضاء المهمة والأساسية في جسم الإنسان. ويمكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله بشكل إيجابي أو سلبي على صحتها، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

بشكل عام، تُعدّ ممارسة الرياضة بانتظام واستهلاك الفاكهة والخضار وكميات معتدلة من البروتين من بين أفضل الطرق للحفاظ على صحة الكليتين. ولكن، إذا كنت تُعاني من مرض الكلى، فمن الأفضل اتباع حمية غذائية خاصة قبل تطور المرض وتفاقمه.

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النظام الغذائي المناسب للكلى

تعتمد هذه الحمية الغذائية بشكل أساسي على التخلص من الأطعمة التي لا تخدم الكلى بشكل جيد. والأهم من ذلك، تُركّز على الأطعمة التي تُساهم في نظامك الغذائي الصحّي الشامل، مثل:

  • الفلفل الأحمر

يعتبر مصدرًا جيّدًا للعديد من الفيتامينات، ومضادّات الأكسدة، والألياف، كما أنه منخفض البوتاسيوم، والفوسفور، والصوديوم.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن ثمار الفلفل الحلو وبذوره وأوراقه تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا. وتأتي من بينها الفينولات، والفلافونيدات، والكاروتينات، والتوكوفيرول. 

وتُظهر هذه المركبات خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للفطريات، ومضادة للأورام، ووقائية للأعصاب، وغيرها.

  • التوت

يمتاز بأنه منخفض السعرات الحرارية، والسكر، وغني بالألياف. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

  • الأسماك

تُعدّ مصدرًا جيّدًا لبروتين عالي الجودة، وتحتوي على أحماض "أوميغا-3" الدهنية الصحيّة المضادّة للالتهابات.

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في المقابل، يجب تجنّب استهلاك ما يلي:

  • الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم

يجب التقليل من معدن الصوديوم في نظامك الغذائي، لأنه يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء. 

وتنصح المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر "X"، بالتقليل من استخدام الصلصات المُعلّبة والمنتجات الفورية، واختيار اللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية الطازجة بدلًا من المُصنّعة، واختيار المكسرات غير المملحة، واستخدام الليمون كنكهة بديلة للملح.

  • الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يتراكم البوتاسيوم بالدم عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح. وبمكن أن يُسبب ذلك تغييرات في ضربات القلب، وربما يتسبب بنوبة قلبية.

وتشمل أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والتي يجب تجنبها، الموز، والبرتقال، والأفوكادو، والطماطم، واليقطين، والبطيخ، والبروكلي، وغيرها.

  • الأطعمة الغنية بالفوسفور

يتراكم معدن الفوسفور أيضًا في الدم عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، بحسب الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

ونظرًا إلى أن بعض أنواع الخضار تحتوي على الفوسفور، مثل البروكلي، والفطر، والفاصوليا المجففة، فيجب استهلاك كوب واحد منها فقط في الأسبوع.

ويجب الحدّ أيضًا من بعض الحبوب إلى حصة واحدة في الأسبوع، مثل حبوب القمح، ودقيق الشوفان، والجرانولا.

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وتنطوي الوظيفة الأساسية للكليتين في الجسم، وهما بحجم قبضة يديك تقريبًا، على إزالة السموم من الجسم، كما أنّهما تساهمان في التحكم بضغط الدم، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة العظام. 

وأوضح الحساب الرسمي لتجمع القصيم الصحي بتغريدة على منصة "X" كيفية الحفاظ على صحة الكلى بعدة طرق:

  • اشرب كمية كافية من الماء بمعدّل 3 لترات يوميًا 
  • تجنّب الإفراط في تناول منتجات البروتينات لبناء العضلات 
  • اخضع للفحصٍ السنوي لوظائف الكِلى 
  • تجنّب التدخين 
  • قلّل كمية الملح التي تستهلكها 
  • تجنّب الإفراط في استخدام مسكنات الألم والأدوية الشعبية 
  • تناول الفاكهة والخضار بشكلٍ يومي

تذكّر، قد يؤدي حدوث تغييرات أو تلف في كليتيك إلى فشلهما، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC). 

وفي حالة فشلهما، سيكون من الضروري تصفية الدم (أي الخضوع لغسيل الكلى) عدّة مرّات في الأسبوع. 

وقد تحتاج أيضًا إلى إجراء عملية زرع الكِلى.

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