بعيدًا عن رائحته الرائعة.. ما أبرز استخدامات زيت الليمون العطري؟

من التعب إلى تغيرات المزاج.. هذه العلامات تشير لإصابتك بنقص فيتامين "د"

دراسة: العيش في المدن الكبيرة يمكن أن يسبب مشاكل نفسية مثل اضطرابات المزاج والفصام

هل تشعر بالقلق من دودة الدماغ؟ هذه الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيدًا عن رائحته الزكية والرائعة، هل تعلم أن زيت الليمون العطري يمكن أن يُساهم في تحسين صحتك ومزاجك؟

تتكوّن الزيوت العطرية من العديد من المنتجات الطبيعية القيّمة، التي يمكن وصفها بأنها خليط من "الهيدروكربونات" والمركبات المؤكسدة والبقايا غير المتطايرة. وتشمل "التربينات" و"السيسكوتربينات" و"الألدهيدات" و"الكحوليات" و"الإسترات" و"الستيرولات".

ويقوم العديد من الأشخاص بتطبيقها موضعيًا على الجلد، أو إضافة بضع قطرات منها إلى ماء الاستحمام، أو استخدامها لنشر الروائح العطرة في المنازل وأماكن العمل.

ولكن، ما أبرز أغراضها الطبيّة؟

يُستخدم زيت الليمون العطري، على سبيل المثال، لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا. وتشمل الالتهابات، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، واختلال وظائف الكبد الصفراوي، وغيرها.

وفي وقت سابق، أبلغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن زيت الليمون العطري، وهو مستخرج من ثمار الليمون، يُعتبر آمنًا بشكل عام، ويمتلك أنشطة بيولوجية متعددة.

كما تبيّن أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، وأيضًا خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تجاه مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء والبكتيريا المُسببة للتلف.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن زيت الليمون يُعرف فيما يلي:

تقليل القلق والاكتئاب

تقليل الألم

تخفيف الغثيان

قتل البكتيريا

أشارت إحدى الدراسات إلى أن الزيوت العطرية، مثل زيت الليمون، يمكن أن تُحسّن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص المصابين بالزهايمر.

كن حذرًا

تُفيد بعض التقارير أيضًا بأن زيت الليمون يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، ويزيد من خطر الإصابة بالحروق الجلدية.

لذلك، تجنب التعرّض المباشر لأشعة الشمس بعد الاستخدام. ويشمل ذلك زيوت الليمون الأخضر، والبرتقال، و"الجريب فروت"، وعشبة الليمون.

كيف تستخدم الزيوت العطرية؟

انشر رائحتها

يمكن خلط الزيوت العطرية مع الماء في جهاز خاص لنثر جزيئات الزيت الصغيرة في أرجاء الغرفة حتى تتمكن من استنشاقها.

قم بدهن الزيت مباشرة على بشرتك

تستطيع أيضًا وضع الزيوت العطرية على بشرتك، حتى يقوم الجسم بامتصاصها مباشرة.

تناول الزيوت العطرية على شكل مكملات غذائية

يتناول بعض الأشخاص الزيوت العطرية على شكل مُكمّلات غذائية. ويمكن إضافة قطرة أو قطرتين لكوب من الشاي.