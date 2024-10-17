زيت البرتقال..كيف يمكن استخدامه لتحسين الصحة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساعد الزيوت العطرية، وتحديدًا زيت البرتقال، في تحسين صحتّك ومزاجك.

ماذا تعرف عنه؟

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن زيت البرتقال مصنوع من قشور الحمضيات. ويمكن رشّه في الهواء، أو وضعه على الجلد مع زيت ناقل، أو حتى استخدامه كمُنظّف طبيعي في المنزل.

ويتميز بشكل خاص فيما يلي:

قتل البكتيريا

تخفيف الآلام

تخفيف القلق

ولكن، يجب الحذر بشأن استخدامه قبل الخروج من المنزل مباشرة، لأنه يجعل بشرة الإنسان أكثر حساسية تجاه أشعة الشمس.

زيت البرتقال الحلو

أظهر زيت البرتقال الحلو إمكانات مضادّة للسرطان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وتم الإبلاغ أيضًا عن دوره في منع نمو الفطريات والبكتيريا، مثل "المكورات العنقودية الذهبية"، و"الليسترية المستوحدة"، و"الضمة نظيرة الحالة للدم"، و"الإشريكية القولونية"، و"الزائفة الزنجارية"، وغيرها.

زيت البرتقال المرّ

يُساعد زيت البرتقال المرّ في علاج الأرق وتعزيز وقت النوم.

وكان فعّالاً في تقليل آلام المخاض لدى النساء، وتخفيف آلام الركبة المتوسطة والشديدة. ويستخدم زيت البرتقال المرّ كعامل طبيعي مضاد للصرع، والاختلاج، والنوبات.

زيت زهر البرتقال العطري

تستخدم مراكز الرعاية الصحية، في بورتوريكو، وغواتيمالا، والمكسيك، وإيطاليا، وإسبانيا، هذا الزيت كمُهدئ بسبب تأثيراته المرخية للعضلات. ويُعدّ فعّالًا في علاج خفقان القلب الناتج عن الصدمة أو الخوف.

الزيوت العطرية

تتمتّع الزيوت العطرية بشكل عام بعدد من الفوائد الصحيّة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا. وتشمل ما يلي:

تحسين الحالة المزاجية

تحسين الأداء الوظيفي من خلال تقليل التوتر وزيادة الانتباه

تحسين النوم

تخفيف الالتهابات

تخفيف الغثيان

تخفيف الصداع

كيف تستخدمها؟

انشر رائحتها

يمكن خلط الزيوت العطرية مع الماء في جهاز خاص لنثر جزيئات الزيت الصغيرة في أرجاء الغرفة حتى تتمكن من استنشاقها.

قم بدهن الزيت مباشرة على بشرتك

تستطيع أيضًا وضع الزيوت العطرية على بشرتك، حتى يقوم الجسم بامتصاصها مباشرة.

تناول الزيوت العطرية على شكل مكملات غذائية

يتناول بعض الأشخاص الزيوت العطرية على شكل مُكمّلات غذائية. ويمكن وضع قطرة أو قطرتين على اللسان، أو حتى تضمينها في كوب الشاي.