ماذا يحصل عند إضافة الليمون الحامض للفول والعدس؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بقشرته الصفراء الزاهيّة اللون وعصيره اللّاذع، يُقدّم الليمون الحامض نكهة منعشة تُعزز الأطباق الحلوة والمالحة.

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي "Health SD" أن الليمون الحامض غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، من أبرزها:

فيتامين "سي"

يُعدّ الليمون الحامض مصدرًا جيدًا لفيتامين "سي"، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم وظيفة المناعة، وتُعزّز صحة الجلد، وتساعد في التئام الجروح.

حمض الستريك

المحتوى العالي من حمض الستريك لا يمنح الليمون الحامض طعمه فحسب، بل يساعد أيضًا في عملية الهضم، وقد يمنع حصوات الكلى.

مضادات الأكسدة

يحتوي الليمون الحامض على مركبات "الفلافونويد"، وهي مركبات معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك"، أن إضافة الليمون الحامض إلى الأطعمة النباتية الغنيّة بالحديد يُساعد على زيادة امتصاص الحديد. ويشمل ذلك الفول، والعدس، والخضار ذات الأوراق الخضراء، والفاكهة المُجفّفة.

هل كنت تعلم؟

يتمتع الليمون الحامض، الذي بدأت زراعته في آسيا، بتاريخ غنيّ يعود إلى قرون مضت.

بعد أن كانت الحضارات القديمة تُقدّره لخصائصه الطبيّة، جُلب لاحقًا إلى أوروبا عن طريق التُجّار العرب خلال العصور الوسطى.

ومن تعزيز نكهة الأطباق إلى استخدامه كعامل تنظيف طبيعي، يتمتع الليمون الحامض بعدد لا يحصى من الاستخدامات خارج المطبخ.

وأوضح موقع "Health SD" الإلكتروني الرسمي بأمريكا أنه مزيل طبيعي للبقع والروائح الكريهة.

الليمون الحامض في الطعام

يمكن أن يُستخدم الليمون الحامض في مجموعة واسعة من الأطباق لما يتمتع به من نكهة عطرية:

عصير الليمون: ما عليك سوى خلط عصير الليمون الحامض الطازج مع الماء وتحليته حسب الرغبة بالعسل أو السكر للحصول على مشروب منعش يروي العطش.

دجاج بالليمون: انقع صدور الدجاج في خليط من عصير الليمون الحامض، وزيت الزيتون، والثوم، والأعشاب، ثم قم بشويه للحصول على طبق لذيذ.

صلصة أعشاب الليمون: اخفق عصير الليمون الحامض، وزيت الزيتون، وخردل "ديجون"، والعسل، والأعشاب الطازجة، مثل الزعتر أو الريحان، للحصول على صلصة تتماشى بشكل جيّد مع أنواع الخضار المختلفة.

كيف تختار حبّات الليمون الحامض؟

يجب البحث عن حبّات الليمون الحامض الصلبة والثقيلة بالنسبة لحجمها، ويُفضل تجنّب تلك التي تحتوي على بقع أو عيوب لأنها قد تكون تالفة.