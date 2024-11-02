(CNN)-- عادت المركبة الفضائية Voyager 1 البالغة من العمر 47 عامًا إلى الاتصال بوكالة ناسا بعد أن تسببت مشكلة فنية في انقطاع الاتصالات لمدة أيام مع المهمة التاريخية، التي تبعد مليارات الأميال في الفضاء بين النجوم.

تستخدم Voyager 1 الآن جهاز إرسال لاسلكي لم تعتمد عليه منذ عام 1981 للبقاء على اتصال بفريقها على الأرض بينما يعمل المهندسون على فهم الخطأ الذي حدث.

مع تقدم عمر المركبة الفضائية، التي تم إطلاقها في سبتمبر 1977، قام الفريق بإيقاف تشغيل المكونات ببطء للحفاظ على الطاقة، مما سمح لـ Voyager 1 بإرسال بيانات علمية فريدة من مسافة 15 مليار ميل (24 مليار كيلومتر).

المسبار هو أبعد مركبة فضائية عن الأرض، ويعمل خارج الغلاف الشمسي (فقاعة الشمس المكونة من المجالات المغناطيسية والجسيمات التي تمتد إلى ما هو أبعد من مدار بلوتو) حيث تقوم أدواته بأخذ عينات مباشرة من الفضاء بين النجوم.

وتعد المشكلة الجديدة واحدة من العديد من المشكلات التي واجهتها المركبة القديمة في الأشهر الأخيرة، لكن فريق Voyager يواصل إيجاد حلول إبداعية حتى يتمكن المستكشف الشهير من مواصلة رحلته الكونية عبر منطقة مجهولة.