الفطريات عند النساء: ما أسبابها وأعراضها وطرق علاجها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُصاب غالبية النساء بعدوى الخميرة المهبلية في مرحلة ما من حياتهن، والتي تنجم عن فرط نمو فطر المبيضات في الأعضاء التناسلية النسائية.

وأشار موقع "Womenshealth.gov" التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى أنه من السهل علاج عدوى الخميرة عند النساء، ولكن من المهم زيارة الطبيب المختص لتشخيص العدوى إذ أن أعراضها تتشابه مع الالتهابات المهبلية الأخرى، والأمراض المنقولة جنسيًا.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى الخميرة المهبلية: الحكة الشديدة داخل المهبل وحوله. كما تشمل العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

حرقان واحمرار وتورم في المهبل والفرج

ألم عند التبول

ألم أثناء ممارسة الجنس

وجع

إفرازات مهبلية سميكة بيضاء تشبه الجبن وليس لها رائحة كريهة

وقد لا تشعر السيدة أو الفتاة بكل هذه الأعراض معاً، إنما بعضها فقط، كما قد تختلف حدتها من خفيفة إلى شديدة. وتجدر الإشارة إلى أن الخميرة قد تتواجد في الأعضاء النسائية في أي وقت من دون أن تسبب أي أعراض، ولكن عندما تنمو كمية كبيرة منها، يمكن أن تصيب المرأة بالعدوى.

وقد تكون بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة، إذ إن احتمالات الإصابة بها تزيد عند:

النساء الحوامل

اللواتي يعانين من مرض السكري ومستوى السكر في الدم ليس تحت السيطرة

اللواتي يستخدمن أحد أنواع وسائل منع الحمل الهرمونية التي تحتوي على جرعات أعلى من الإستروجين

اللواتي يقمن بالغسل أو استخدام البخاخات المهبلية

النساء اللواتي تناولن مؤخرًا مضادات حيوية مثل الأموكسيسيلين أو الأدوية الستيرويدية

اللواتي لديهن ضعف في جهاز المناعة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية

عادة ما يتم علاج فطريات المهبل بالأدوية المضادة للفطريات، التي عادة ما يمكن الحصول عليها من دون وصفة طبية. وتكون هذه الأدوية على شكل كريمات، وأقراص، ومراهم، أو تحاميل مهبلية، ويمكن تطبيقها بجرعة واحدة أو يوميًا لمدة تصل إلى سبعة أيام، اعتمادًا على العلاج المختار.

أما في حال تكررت الإصابة بالفطريات لأكثر من أربع حالات عدوى فطرية مهبلية سنويًا، أو إذا لم تختفِ عدوى الخميرة بعد استخدام العلاج من دون وصفة طبية، فقد تحتاجين إلى تناول جرعات منتظمة من الأدوية المضادة للفطريات التي يتم تناولها عن طريق الفم لمدة تصل إلى ستة أشهر.