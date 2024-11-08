علاج البواسير..ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها للتخفيف من حدتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تُعتبر البواسير أوردة منتفخة وملتهبة حول فتحة الشرج أو الجزء السفلي من المستقيم.

وذكر موقع "medlineplus" أن البواسير عبارة عن نوعين:

الخارجية: تتكون تحت الجلد حول فتحة الشرج الداخلية: تتشكل في بطانة فتحة الشرج والمستقيم السفلي

عادةً ما تحدث البواسير عندما يكون هناك ضغط كبير على الأوردة المحيطة بفتحة الشرج. وقد تتعدّد الأسباب مثل الإجهاد أثناء حركات الأمعاء أو الجلوس على المرحاض لفترات طويلة، أو الإصابة بالإمساك المزمن، أو الإسهال، واتباع نظام غذائي منخفض الألياف، أو ضعف الأنسجة الداعمة في فتحة الشرج والمستقيم. وفي حالات أخرى قد تكون البواسير نتيجة الشيخوخة والحمل أو رفع الأغراض الثقيلة بشكل متكرر.

هل يمكن علاج البواسير في المنزل؟

يمكن علاج البواسير في غالبية الأحيان بالمنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف .

تناول ملينات البراز أو المكملات الغذائية الغنية بالألياف .

شرب كمية كافية من السوائل يومياً .

عدم الإجهاد أثناء حركات الأمعاء .

عدم الجلوس على كرسي المرحاض لفترات طويلة .

تناول مسكنات الألم المتاحة من دون وصفة طبية .

الاستحمام بمياه دافئة عدة مرات يومياً للمساعدة في تخفيف الألم.

استخدام كريمات أو مراهم أو تحاميل البواسير المتاحة من دون وصفة طبية لتخفيف الألم الخفيف، والتورم، والحكة، في حالات البواسير الخارجية .

متى يكون من الضروري استشارة الطبيب المختص؟

يجب مراجعة الطبيب المختص بالحالات التالية:

في حال استمرار ظهور الأعراض بعد أسبوع واحد من العلاج في المنزل .

في حال وجود نزيف من المستقيم. فالبواسير هي سبب شائع للنزيف، ولكن هناك حالات أخرى يمكن أن تسبب النزيف أيضًا، وتشمل مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي ، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الشرج.

وأشار الموقع إلى أنه إذا لم تساعد العلاجات المنزلية بعلاج البواسير، فقد يحتاج المريض إلى إجراء طبي. وهناك العديد من الإجراءات المختلفة التي يمكن للطبيب المختص القيام بها. ويمكن في هذه الحال اللجوء إلى تقنيات مختلفة لتكوين أنسجة ندبية في البواسير، وهذا ما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم، والتي عادة ما تقلص حجم البواسير. وقد يحتاج الشخص في الحالات الشديدة، لعملية جراحية.