مهمة لصحة القلب.. 16 مصدرًا طبيعيًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحماض أوميغا 3 الدهنية عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة لا يستطيع الجسم إنتاجها بكفاءة، أو إنتاجها على الإطلاق، ولكن لا يزال يحتاج إليها لعدة وظائف.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أنها تساعد في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من السكتة الدماغية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى، أبرزها:

تُقلّل من الدهون الثلاثية، وهي نوع من أنواع الدهون في الدم

تُقلّل من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب

تُبطئ تراكم اللويحات التي تتكون من الدهون، والكوليسترول، والكالسيوم، والتي تؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها

تساعد في خفض ضغط الدم قليلاً

الأطعمة الغنيّة بأحماض أوميغا 3

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن الأسماك هي المصدر الأساسي لأحماض أوميغا 3 الدهنية. وتشمل أبرز أنواعها ما يلي:

السلمون البرّي: 1.6 غرام لكل 3 أونصات

التونة بالزعنفة الزرقاء: 1.3 غرام لكل 3 أونصات

الماكريل: 1 غرام لكل 3 أونصات

السردين: 0.9 غرام لكل علبة (3.75 أونصة)

الأنشوجة: 0.9 غرام لكل علبة (2 أونصة)

السلمون المرقط: 0.8 غرام لكل 3 أونصات

القاروص المخطط: 0.8 غرام لكل 3 أونصات

ما كمية الأسماك التي يجب تناولها؟

تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية غالبية الأشخاص بتناول الأسماك كجزء من نظام غذائي صحي. ويجب أن يتناول معظم البالغين حصتين من الأسماك الغنية بالأوميغا 3 أسبوعيًا.

ويُحذّر الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك" في أمريكا الحوامل والمرضعات من تناول الأسماك التي عادةً تحتوي على مستويات عالية من الزئبق. وهذا يشمل أسماك "القرش" و"أبو سيف" و"الإسقمري الملكي" و"التلفيش".

وإذا كنت توّد الحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية لتناول الأسماك، فيجب الاهتمام بطريقة طبخها. على سبيل المثال، يُعتبر شوي الأسماك أو تحميصها أو خبزها خيارًا صحيًّا أكثر من قليها في الزيت الغزير.

ومن الواضح أن تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والعناصر المغذية الأخرى مفيدة لصحة القلب بشكل أكبر مقارنة باستخدام المُكمّلات الغذائية.

أما إذا لم تكن لديك رغبة في تناول الأسماك، فهناك أطعمة أخرى تحتوي على بعض أحماض أوميغا 3 الدهنية، وإن كانت بمعدل أقل، وهي: