أول إصابة خطيرة بأنفلونزا الطيور في أمريكا.. أين شُخّصت؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أول إصابة خطيرة بأنفلونزا الطيور في أمريكا.. أين شُخّصت؟ - CNN Arabic

أول إصابة خطيرة بأنفلونزا الطيور في أمريكا.. أين شُخّصت؟

علوم وصحة
نشر
4 دقائق قراءة
gettyimages-57273568.jpg
تم الإبلاغ عن 61 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور H5 في الولايات المتحدة منذ أبريل/ نيسان. Credit: Bruno Vincent/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أنّ مريضاً في ولاية لويزيانا دخل المستشفى بسبب إصابته بحالة شديدة من فيروس أنفلونزا الطيور H5N1، وهي أول حالة من نوعها في الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة الأربعاء، إلى أنّ الشخص تعرّض لسرب طيور مريضة ونافقة في الفناء الخلفي من منزله، وبذلك تكون هذه أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في أمريكا مرتبطة بسرب طيور في الفناء الخلفي.

وقال الدكتور ديميتري داسكالاكيس، مدير المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي لدى مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها: "يُعتقد أن المريض الذي أبلغت عنه ولاية لويزيانا تعرض لطيور مريضة أو نافقة في ممتلكاته. وهذه ليست دواجن تجارية، ولم يكن ثمة تعرض لأبقار حلوب أو منتجاتها ذات الصلة".

قد يهمك أيضاً

في أمريكا.. الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور بدون التعرض لحيوان مريض

ورفض المسؤولون الفيدراليون الإجابة على أسئلة حول أعراض المريض أو حالته الراهنة. عوض ذلك أحالوا جميع الاستفسارات بشأن الحالة إلى وزارة الصحة في لويزيانا، التي تقود التحقيق.

وبحسب مسؤولي الولاية، يعاني المريض من مرض تنفسي حاد مرتبط بفيروس H5N1، ووصّفوا حالته الصحية في المستشفى بالحرجة. 

وكتبت وزارة الصحة في لويزيانا لـCNN بأنّ الشخص يفوق عمره 65 عامًا، ويعاني من حالات طبية كامنة تزيد من خطر إصابته بمضاعفات الإنفلونزا.

وهذا الفيروس، D1.1، هو النوع ذاته الموجود في الحالات البشرية الأخيرة المرصودة في كندا، وولاية واشنطن. وقد اكتشف في الطيور البرية والدواجن في الولايات المتحدة. إنه مختلف عن B3.13، النوع الذي تم اكتشافه في الأبقار الحلوب، وبعض فاشيات الدواجن، وحالات أخرى لدى البشر في جميع أنحاء أمريكا.

انفلونزا الطيور
يقول الدكتور سانجاي غوبتا إن نوعًا واحدًا من الحليب يزيد من نسبة الخطر وسط حالات تفشي إنفلونزا الطيور.

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى أنها تعمل على تسلسل جينومي إضافي لعينات من المريض الذي يعيش في جنوب غرب لويزيانا، ولا يزال التحقيق في كيفية تعرّضه للفيروس جاريًا.

تم ربط إنفلونزا الطيور بمرض بشري شديد ووفاة في دول أخرى، لكن لم يتم اكتشاف انتقاله من شخص لآخر.

وأشارت الوكالة في بيان إلى أنّ "هذه الحالة لا تغيّر التقييم العام لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها للمخاطر المباشرة على صحة الجمهور من إنفلونزا الطيور H5N1، التي ما برحت منخفضة".

من جهة أخرى، أعلن حاكم  كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ يوم الأربعاء، بسبب استمرار انتشار إنفلونزا الطيور H5N1 في تلك الولاية.

قد يهمك أيضاً

فيروس إنفلونزا الطيور يصل إلى مصانع الألبان بأمريكا.. هل منتجات الحليب في المتاجر آمنة؟

ولفت نيوسوم إلى أن هذا الإجراء ضروري لأنه رغم الجهود المكثفة لاحتوائه، انتشر الفيروس خارج منطقة الوادي الأوسط ليطال أربع مزارع ألبان في الجزء الجنوبي من الولاية.

وأفاد في بيان صحفي أنّ "هذا الإعلان هو بمثابة إجراء يستهدف ضمان حصول الوكالات الحكومية على الموارد والمرونة التي تحتاجها للاستجابة بسرعة لهذا التفشي. في حين يبقى الخطر على الناس منخفضًا، سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس".

ورأت مراكز مكافحة الأمراض أنّ أفضل مقاربة تتمثل بتجنب التعرض للفيروس. يمكن للطيور المصابة أن تفرز الفيروسات في لعابها ومخاطها وبرازها، وقد تفرزها حيوانات أخرى في إفرازاتها التنفسية وسوائل الجسم، ضمنًا حليب الأبقار غير المبستر.

وخلص داسكالاكيس إلى أنّ "الأشخاص الذين يعملون مع الحيوانات المصابة أو يتعرضون لها في إطار الترفيه هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ومن المهم للغاية أن يتبعوا الاحتياطات الموصى بها من مراكز مكافحة الأمراض عندما يكونون بالقرب من الحيوانات المصابة، أو ثمة احتمال أنها مصابة، وهي الرسالة التي سنستمر في تضخيمها في ضوء الحالات الأخيرة".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.