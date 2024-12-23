دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون موسم الأعياد مرهقا، إذ يسافر الأشخاص ويستضيفون العائلة والأصدقاء ويشاركون في الاحتفالات، كل ذلك مع الحفاظ على مسؤوليات أخرى تتعلق بالعمل ورعاية الآخرين.

وسط كل تلك الأنشطة يجدر بالذكر أهمية الحفاظ على صحة جهاز المناعة لدينا. فما هي بعض العادات التي يجب على الجميع اتباعها؟ وهل هناك عادات يجب على الناس التفكير في التوقّف عنها بسبب تأثيراتها السلبية على جهاز المناعة؟ وهل هناك نصائح أمان يجب على الناس أخذها في الاعتبار لتقليل فرص الإصابة بالأمراض خلال فترة الأعياد؟

تجيب على هذه الأسئلة الدكتورة لينا وين، الخبيرة الطبية لدى CNN. ووين هي طبيبة طوارئ، وأستاذة السياسة الصحية والإدارة بكلية معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن. وشغلت سابقًا منصب مفوضة الصحة في بالتيمور.

CNN: لماذا من المهم بشكل خاص الحفاظ على صحة جهاز المناعة لدينا؟

د. لينا وين: أنظمتنا المناعية تعد بمثابة دفاع أجسامنا الطبيعي ضد الفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض المحتملة الأخرى. وتقلل أنظمة المناعة القوية والصحية من خطر الإصابة بالأمراض المعدية والإصابة بأمراض خطيرة.

وتتأثر المناعة بالعديد من العوامل، بعضها تحت سيطرتنا. وعلى سبيل المثال، يساعد الحصول على اللقاحات الموصى بها في بناء المناعة ضد أمراض معينة. إلى جانب اللقاحات، هناك العديد من عوامل نمط الحياة التي أظهرت الأبحاث أنها تعزز أيضًا وظيفة المناعة في أجسامنا.

CNN: ما هي العادات التي يجب على الناس تبنّيها إذا كانوا يريدون تعزيز وظائف المناعة لديهم؟

وين: هناك ثلاث عادات مهمة يجب على الناس مراعاتها. أولاً، حافظ على ممارسة النشاط البدني. إضافة إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب، فإن ممارسة الرياضة تحفّز جهاز المناعة.

وقد يقلل النشاط البدني من فرص الوفاة بسبب الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ثانيًا، قلل من تناول الأطعمة فائقة المعالجة. وتحتوي هذه "الأطعمة غير الصحية" على كميات عالية من المواد الكيميائية مثل المواد الحافظة والمستحلبات والألوان الصناعية والأصباغ. وقد يؤدي تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة إلى تقصير العمر بنسبة تزيد عن 10%. وقد ارتبطت هذه الأطعمة بالالتهابات.

ويرتبط نقص النشاط البدني وزيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بالسمنة، التي ترتبط بضعف وظائف المناعة. وينبغي على الأشخاص أن يهدفوا إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين الرياضية المتوسطة إلى عالية الكثافة، وينبغي لهم أن يحاولوا اتباع نظام غذائي يركّز على الأطعمة الكاملة مثل الخضروات، واللحوم الخالية من الدهون، والفاصوليا، والحبوب الكاملة، والمكسّرات.

ثالثًا، استهدف الحصول على قسط نوم أفضل. وقد أظهرت الدراسات أن الحرمان من النوم يسبب تغيرات مناعية تزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة. والأشخاص الذين يحصلون بشكل روتيني على أقل من 7 ساعات من النوم في الليلة لديهم احتمالية أعلى للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة.

وهناك عدة طرق يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم. ويعاني العديد من الأشخاص لأنهم ببساطة لا يخصصون وقتًا كافيًا للنوم. حاول إعطاء الأولوية لقضاء ثماني ساعات على الأقل في السرير وتهدف إلى النوم والاستيقاظ في الموعد ذاته تقريبًا كل يوم. وتشمل العناصر الأخرى لنظافة النوم تجنب استخدام الشاشات قبل النوم وتحسين بيئة نومك من خلال توفير مكان بارد وهادئ ومظلم.

CNN: هل هناك عادات يجب على الناس التفكير في تجنّبها لتحسين أنظمتهم المناعية؟

وين: نعم. أهمها تجنب التدخين والإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية.

وربطت العديد من الدراسات بين التدخين وآثاره قصيرة وطويلة المدى على المناعة، بما في ذلك إضعاف قدرة الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية. ويمكن عكس بعض هذه الآثار بالإقلاع عن التدخين. ويمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك الكحول إلى إضعاف استجابة الجهاز المناعي.

ويمكن للأفراد الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين التحدث مع طبيب حول الخيارات المتاحة. وهناك أدوية يمكن أن تساعد بالإضافة إلى علاجات استبدال النيكوتين.

وقد تكون فترة الأعياد وقتًا صعبًا للحد من استهلاك المشروبات الكحولية، مع ذلك يُنصح بمحاولة تجنب الإفراط في الشرب والالتزام بإرشادات الشرب باعتدال.

CNN: ما الذي يجب على الأشخاص المعرّضين للخطر فعله لتقليل خطر إصابتهم بالأمراض خلال العطلات؟

وين: يجب عليهم محاولة تجنب الأماكن المزدحمة. ويجب عليهم التفكير في ارتداء قناع "N95" أو ما يعادله أثناء السفر وفي الأماكن العامة المزدحمة.

وإذا كانوا عرضة لخطر كبير بشكل خاص، فيمكنهم أن يطلبوا من الأشخاص الذين يزورونهم اتخاذ احتياطات إضافية أيضًا. ويمكن لهؤلاء الأفراد أيضًا تقليل الوقت الذي يقضونه في الأماكن المزدحمة خلال الأيام التي تسبق التجمّع العائلي. ولا يزال من الجيد إجراء اختبار سريع لكوفيد-19 قبل رؤية أحبائهم المعرضين للخطر بشكل خاص.

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا على اختبارات الإنفلونزا وكوفيد-19 المركبّة هذا الموسم. وتتوفر أيضًا اختبارات كوفيد-19 المجانية من الحكومة الفيدرالية.

CNN: هل هناك نصائح أخرى للسلامة من الفيروسات يمكن اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالأمراض خلال العطلات؟

وين: تنتشر جميع أنواع البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك التهابات الجهاز الهضمي. لا تنس غسل يديك جيدًا بالماء والصابون. وإذا كنت تستضيف فعالية ما، فكر في مطالبة أولئك الذين تظهر عليهم علامات عدوى الجهاز التنفسي مثل الحمى والسعال بالبقاء في المنزل.

أخيرا حاول الاستمتاع بفترة الأعياد! يمكن أن يؤدي الشعور بالوحدة والعزلة إلى إضعاف جهاز المناعة. وقد تكون العطلات مرهقة ومجهدة، لكن التواجد مع أحبائك - سواء كانوا من العائلة أو الأصدقاء - يمكن أن يجلب العديد من الفوائد لصحتك العاطفية والجسدية.