ما الأطعمة التي قد تؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء البكتيري؟

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

ما الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء البكتيري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحدث التهاب المعدة والأمعاء البكتيري لأسباب متعددة ومختلفة، ويمكن أن يصيب شخصًا واحدًا أو مجموعة من الأشخاص الذين يتناولون الطعام ذاته. وغالباً ما يكون هذا نتيجة جرثومة تظهر بعد تناول الطعام بالنزهات أو التجمعات الاجتماعية الكبيرة أو المطاعم.

ويشير موقع medlineplus التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا، إلى أن الطعام قد يصاب ويصبح فاسداً بطرق عدة:

قد تتلامس اللحوم أو الدواجن مع البكتيريا أثناء معالجتها أو تحضيرها.

المياه المستخدمة أثناء الري أو الشحن قد تحتوي على فضلات حيوانية أو بشرية .

سوء التعامل مع الطعام أو سوء تحضيره في محلات البقالة أو المطاعم أو المنازل.

ويحدث التسمم الغذائي غالبًا نتيجة الأكل أو الشرب، وذلك بسبب:

الطعام الذي أعده شخص لم يغسل يديه بشكل صحيح الأطعمة المحضرة باستخدام أواني الطبخ أو ألواح التقطيع أو غيرها من الأدوات غير النظيفة منتجات الألبان أو الأطعمة التي تحتوي على المايونيز التي ظلت خارج الثلاجة لفترة طويلة جدًا الأطعمة المجمدة أو المبردة التي لا يتم تخزينها في درجة الحرارة المناسبة أو لا يتم إعادة تسخينها بشكل صحيح المحار النيء الفاكهة أو الخضار النيئة التي لم يتم غسلها جيداً عصائر الخضار أو الفاكهة النيئة ومنتجات الألبان اللحوم أو البيض غير المطبوخ جيداً المياه المستخرجة من بئر أو جدول، أو المياه التي لم تتم معالجتها

يمكن أن تسبب العديد من أنواع البكتيريا التهاب المعدة والأمعاء البكتيري، ضمنًا: كامبيلوباكتر جيجوني، الإشريكية القولونية، السالمونيلا، الشيغيلا، المكورات العنقودية الذهبية، ويرسينيا.

أما الأعراض فيمكن أن تختلف بحسب نوع البكتيريا المسببة للمرض. إلا أن جميع أنواع التسمم الغذائي تسبب الإسهال، وتشمل الأعراض الأخرى:

تقلصات في البطن

آلام في البطن

وجود دم في البراز

فقدان الشهية

الغثيان والتقيؤ

ارتفاع الحرارة

من المرجح أن يتعافى الأشخاص من الأنواع الأكثر شيوعًا من التهاب المعدة والأمعاء البكتيري خلال يومين. كما أن شرب كمية كافية من السوائل وتناول الأطعمة الصحية من شأنه المساعدة على تخفيف الأعراض.