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ما سبب شعورك بالجوع طوال الوقت؟

علوم وصحة
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reasons-for-being-hungry

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر بالجوع بعد تناول وجبة طعامك بفترة قصيرة؟ نشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا 8 أسباب رئيسية قد تُفسّر رغبتك الشديدة في الأكل.

عدم تناول كمية كافية من البروتين

يُعدّ البروتين أحد العناصر الغذائية الثلاثة، إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، التي يحتاجها الجسم لتزويده بالطاقة والشعور بالشبع.

وأشار المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التتكنولوجيا الحيوية إلى أن المنتجات الحيوانية، واللحوم، والحليب، ومنتجات الألبان، والبيض، والدواجن، والأسماك، من المصادر الغنية بالبروتينات التي تحتوي على مستوى متوازن من الأحماض الأمينية، كما تعد المواد الغذائية النباتية، مثل البقوليات والمكسرات، مصدرًا مهما للبروتينات أيضًا.

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عدم النوم جيّدًا

يساعد النوم على تنظيم هرمون "الغريلين" المُحفّز للشهية. ويؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى زيادة هرمون "الغريلين"، ما يجعلك تشعر بالجوع عندما تكون في حاجة فعلية إلى النوم.

تناول الكربوهيدرات المُكرّرة

تتسبب الكربوهيدرات المُكرّرة، مثل الأرز الأبيض والدقيق الأبيض، بحدوث اضطراب في مستويات السكر بالدم، ما يؤدي إلى جوع شديد ورغبة شديدة بتناول الطعام خلال فترة قصيرة.

اتباع نظام غذائي منخفض الدهون

يمكن أن تُساعد الأطعمة الغنيّة بأحماض أوميغا-3 الدهنية، مثل السلمون والتونة والسردين والجوز، في التحكّم بالشهية.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أنها تساعد على الحفاظ على صحة القلب وحمايته من السكتة الدماغية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى، أبرزها: 

  • تُقلّل من الدهون الثلاثية، وهي نوع من أنواع الدهون في الدم 
  • تُقلّل من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب 
  • تُبطئ تراكم اللويحات التي تتكون من الدهون، والكوليسترول، والكالسيوم، والتي تؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها 
  • تساعد على خفض ضغط الدم قليلاً

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حاجة نظامك الغذائي لمزيد من الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، أن الألياف لا يمكن هضمها، لكنها تتحرك ببطء عبر المعدة، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وعادة ما تكون العديد من الأطعمة الغنية بالألياف منخفضة السعرات الحرارية، ما قد يساعد على إنقاص الوزن.

تناول الطعام وذهنك مُشتت

قد يبدو تناول كيس من رقائق البطاطس أثناء مشاهدة فيلم ما بمثابة ليلة جمعة مثالية لبعض الأشخاص. لكن، من الضروري ألّا يُشغلك ذلك عن كمية الطعام التي تتناوها بلا وعي.

عدم شرب كمية كافية من المياه

يُحافظ شرب الماء طوال اليوم على رطوبة الجسم، وربما يمنع شعور الإنسان بالجوع.

وقدّم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، توصيات بشأن كمية الماء المناسبة للشرب يومياً. 

وبالطبع، تختلف الحاجة للماء بحسب الوزن، ولكن إليكم الكمية المناسبة بشكل عام بحسب الأعمار التالية:

  • الأطفال من سن 4 - 8 سنوات: 1.2 لتر 
  • الفتيات من سن 9 - 13 سنوات: 1.4 لتر 
  • الأولاد من سن 9 - 13 سنوات: 1.6 لتر 
  • البالغين: 2.4 لتر

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التوتر

الأكل العاطفي، أي تناول الطعام عند الشعور بالتوتر. ويشبه تغيير القناة في دماغنا لمحاولة تغيير ما نشعر به. فماذا يحدث تحديدًا؟

يُنشّط الإجهاد الغدد الكظرية لإفراز "الكورتيزول"، ما يزيد من الشهية. وأظهرت الأبحاث أيضًا أن الإجهاد يعيق هرمونات الجوع، مثل "الغريلين" التي تُنظّم الشهية.

لذلك، يقترح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بممارسة التنفس العميق، أو الاستحمام بماء ساخن، أو طلاء الأظافر، أو القراءة، أو الحياكة، لتخفيف التوتر. 

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