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هبوط ضغط الدم..أسبابه وأعراضه

علوم وصحة
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ما هي الأمراض والأسباب التي تؤدي إلى هبوط ضغط الدم؟
ما هي الأمراض والأسباب التي تؤدي إلى هبوط ضغط الدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحدث انخفاض ضغط الدم عندما يتدفق الدم عبر الأوعية الدموية بضغط أقل من الطبيعي. 

يبلغ ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 ملم زئبق، وعند انخفاض ضغط الدم يكون أقل من 90/60 ملم زئبق.

ما هي أعراض انخفاض ضغط الدم؟

قد يعاني العديد من الأشخاص من انخفاض صغط الدم من دون معرفتهم بذلك، وقد يشعر آخرون بأعراض وذلك بحسب ما جاء على موقع المعهد الوطني للقلب والرئة والدم التابع للمعهد الوطني للصحة في أمريكا، وتشمل الأعراض:

  • الارتباك
  • الدوخة أو الدوار
  • الإغماء
  • الشعور بالتعب أو الضعف
  • الرؤية الضبابية
  • الصداع
  • آلام في الرقبة أو الظهر
  • الغثيان
  • خفقان القلب

ما الذي يسبب انخفاض ضغط الدم؟

أشار موقع Healthdirect الأسترالي أن الشخص قد يُصاب بانخفاض ضغط الدم في الحالات التالية:

  • ارتفاع درجة الحرارة، إما بسبب الطقس، أو بسبب الاستحمام بالماء الساخنة، أو نتيجة ارتداء الكثير من الملابس
  • إذا كانت كمية الدم في الدورة الدموية قليلة للغاية، إما بسبب التبرع بالدم، أو النزيف الشديد، أو جفاف الجسم
  • الحمل
  • تناول أدوية تؤثر على ضغط الدم
  • شرب الكثير من الكحول

كما يمكن أن يعاني الأشخاص أيضًا من انخفاض ضغط الدم بسبب حالات طبية، مثل:

  • رد فعل تحسسي
  • عدوى في الجسم
  • أمراض قلبية معينة
  • اضطراب في الجهاز العصبي أو الغدد
  • الشعور بألم شديد
  • نقص التغذية

هناك أيضًا نوع آخر من انخفاض ضغط الدم يُسمى "انخفاض ضغط الدم الوضعي" أو "انخفاض ضغط الدم الانتصابي". وفي هذه الحالة، يكون ضغط الدم طبيعيًا عند الجلوس أو الاستلقاء، لكنه ينخفض ​​فجأة عند الوقوف، ما يجعل الشخص يشعر بالدوار أو الدوخة. ويمكن أن يحدث هذا أيضًا عند الوقوف لفترة طويلة من دون التحرك.

ويعتبر انخفاض ضغط الدم الوضعي شائع جدًا، خصوصاً عند كبار السن.

طرق علاج انخفاض ضغط الدم:

لا يحتاج انخفاض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي لدى الشخص السليم ومن دون أية أعراض إلى علاج في غالبية الأحيان. ويعتمد العلاج على السبب الكامن وراء انخفاض ضغط الدم والأعراض التي ترافقه.

وينصح موقع Medlineplus التابع للمكتبة الوطنية للطب في أمريكا، بالجلوس أو الاستلقاء فور الشعور بانخفاض ضغط الدم، ثم رفع القدمين فوق مستوى القلب.

يُعتبر انخفاض ضغط الدم الشديد الناجم عن الصدمة بمثابة حالة طبية طارئة، يمكن علاجها من خلال:

  • الدم أو السوائل الأخرى عبر إبرة في الوريد
  • أدوية رفع ضغط الدم وتحسين قوة القلب
  • أدوية أخرى مثل المضادات الحيوية

تشمل علاجات انخفاض ضغط الدم بعد الوقوف بسرعة ما يلي:

  • إذا كانت الأدوية هي السبب، فقد يلجأ الطبيب المختص إلى تغيير الجرعة الموصوفة أو تغيير الدواء.
  • شرب المزيد من السوائل لعلاج الجفاف.
  • ارتداء الجوارب الضاغطة ما يمكن أن يساعد في منع تجمع الدم في الساقين.

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