كيف يمكن أن يبدو ملصق أغذية الأطفال بموجب قانون كاليفورنيا الجديد الذي يتطلب من مصنعي أغذية الأطفال توفير مستويات اختبار من المعادن الثقيلة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُثر على الرصاص وسواه من المعادن الثقيلة السامّة بكميات مرتفعة على نحو خطير، في بعض أغذية الأطفال التجارية التي تباع في الولايات المتحدة. ولم يملك الأهل أداة تسمح لهم بمعرفة ما إذا كان ما يشترونه لأطفالهم يحتوي على تلك المستويات.

يفرض قانون ولاية كاليفورنيا على مصنّعي أغذية الأطفال استخدام مختبر معتمد لاختبار عينات تمثيلية من أي طعام للرضع والأطفال الصغار (باستثناء حليب الأطفال) مرة واحدة شهريًا بالحد الأدنى، للكشف عن مستويات الزرنيخ، والكادميوم، والرصاص، والزئبق فيها.

واعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني، يجب على مصنعي أغذية الأطفال تقديم نتائج الاختبار هذه للجمهور على مواقعهم الإلكترونية. يمكن لأي شخص الوصول إلى هذه النتائج من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق أغذية الأطفال بواسطة هواتفهم الذكية.

يسري القانون الجديد على مبيعات أغذية الأطفال في كاليفورنيا فقط، لكن الشركات المصنّعة الكبرى، ضمنًا رواد السوق Gerber وBeech-Nut، أطلعوا CNN على أنهم ينشرون رموز QR على أغذية الأطفال والرضع في جميع أنحاء البلاد.

وقالت جاكلين بوين، المديرة التنفيذية لمشروع العلامة النظيفة، وهي منظمة غير ربحية مكرّسة لوضع العلامات الغذائية الشفافة: "هذا قانون الشفافية، وفي محكمة الرأي العام، الشفافية هي المكان الذي تولد فيه المساءلة. مع نشر كل هذه المعلومات للعامة، سنفرض الحوار حول ما الذي نطعمه لأطفال أمريكا".

وتابعت: "دعونا نتأكد من أننا نتحدث عن أغذية الأطفال الصحية، الغنية بالعناصر الغذائية، المأخوذة من تربة صحية جيدة أنشأتها سياسة بيئية جيدة".

تاريخ المعادن الثقيلة في أغذية الأطفال

في السنوات العشر الأخيرة، كشفت التحقيقات التي أجرتها مجموعات الدفاع عن المستهلك ولجنة فرعية تابعة للكونغرس، عن مستويات من المعادن الثقيلة في أغذية الأطفال بالسوبر ماركت، مثيرة للقلق.

ووفق تحقيق أجراه الكونغرس عام 2021، كشفت وثائق داخلية من كبرى الشركات المصنّعة أنّ بعض عيّنات أغذية الأطفال تحتوي على نحو 177 مرة من مستوى الرصاص، و91 مرة من مستوى الزرنيخ غير العضوي، و69 مرة من مستوى الكادميوم المسموح به في المياه المعبأة، من قبل الوكالات الفيدرالية.

وقد تم ربط هذه المعادن الثقيلة بالسرطان، والأمراض المزمنة، والآثار السمّية العصبية، لكن الضّرر الذي يمكن أن تحدثه بدماغ الطفل النامي هو ما يجعل سمية أغذية الأطفال مؤذية للغاية.

أدت التحقيقات المشتركة إلى اقترااح قانون سلامة أغذية الأطفال لعام 2024، الذي ما زال عالقًا في اللجنة. رغم ذلك، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصرفت كاليفورنيا من تلقاء نفسها.

وقال نيك ماريس، المؤسس المشارك لشركة Light Labs، مختبر معتمد يقدم الاختبارات لمصنعي أغذية الأطفال: "يتطلب مشروع قانون كاليفورنيا AB 899 من الشركات المصنعة، اختبار المنتج النهائي لأغذية الأطفال إلى مستوى ستة أجزاء في المليار لكل معدن ثقيل، وإذا كانت النتيجة أكثر من ذلك، فعلى الشركات المصنعة تحديد هذا الرقم".

جزء واحد من المليار سيكون مساوياً لإضافة قطرة واحدة من الماء إلى حوض سباحة سعة 10000 غالون. إلا أنه لا يوجد مستوى آمن من الرصاص للرضع والأطفال الصغار، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، ومنظمة الصحة العالمية، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

واقترحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحديد مستويات الرصاص في أغذية الأطفال بـ10 أجزاء في المليار للعديد من المنتجات، و20 جزءًا في المليار للحبوب والخضار الجذرية التي يمكنها امتصاص أعلى المستويات. وكانت الوكالة قد حددت في السابق مستويات 100 جزء في المليار للزرنيخ في حبوب الأرز للأطفال، وهو مستوى وصفه المنتقدون بأنه مرتفع جدًا. رغم ذلك، لم تتخذ الغذاء والدواء أي إجراء بشأن المعادن الثقيلة الأخرى.

وقال ماريس: "بالطبع، أي رقم غير الصفر سيكون مخيفًا للأهل، لكن هذه المعادن الثقيلة موجودة في قشرة الأرض ولا يمكن التخلّص منها تمامًا، حتى في الأطعمة التي نصنعها بالمنزل".

وبحسب الخبراء يمكن للشركات المصنعة تقليل مستويات المعادن السامة بشكل كبير عبر اختيار مورديها بعناية، مثل اختيار المزارعين الذين يزرعون الأطعمة في تربة أقل تلوثًا، ويستخدمون تقنيات الزراعة المتجددة.

وقال سكوت فاربر، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية لمجموعة العمل البيئي، وهي مجموعة مناصرة غير ربحية تهدف إلى إصلاح السلامة الكيميائية و القوانين الزراعية: "ستكون الشركات الذكية قد عملت بجد لتغيير مصدر مكوناتها وكيفية معالجتها".

وأشار فاربر إلى أنه "في جميع الاحتمالات، ستؤدي هذه التغييرات بالسوق إلى خفض مستويات المعادن السامة، أكثر من أي شيء قد تفعله إدارة الغذاء والدواء في نهاية المطاف".

بعض التأخير في التنفيذ.. متوقع

يٍسري قانون كاليفورنيا الجديد على جميع أغذية الأطفال المصنّعة في 1 يناير/ كانون الثاني 2025 أو بعده، لكن يجب أن يكون المستهلكون على دراية بالمنتجات الحالية التي لا تلبي الإرشادات الجديدة، ولا يُلزم إزالتها من رفوف البيع بالتجزئة. قد تتدفّق المنتجات التي تحتوي على رموز QR الجديدة خلال الجزء الأول من عام 2025، حيث تقوم الشركات بتعديل جداول إنتاجها.

وقالت شركة Gerber، المملوكة لشركة Nestlé SA، لـCNN، إن الجولة الأولى من المنتجات التي تعرض نتائج اختبار المعادن الثقيلة لن تكون متاحة حتى منتصف يناير/ كانون الثاني.

وأوضح شاندرا كومار، رئيس شركة Nestlé Nutrition North America، لـCNN، أنه "يمكن العثور على جميع نتائج الاختبار عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق المنتج أو زيارة موقع Gerber.com".

قامت Beech-Nut أيضًا باختبار المكونات الخام في أغذية الأطفال المهروسة لمدة 30 عامًا، وفي عام 2022 بدأت باختبار المنتجات النهائية المباعة للمستهلكين، وفقًا لجيسون جاكوبس، نائب رئيس الجودة والخدمات الفنية لدى الشركة.

وقال جاكوبس لـCNN: "بالإضافة إلى اختبار المعادن الثقيلة، نقوم أيضًا بفحص ما يصل إلى 255 من المبيدات الحشرية والسموم والعناصر البيئية الأخرى. وقبل شحن المكونات الخام إلينا، نطلب من شركائنا الزراعيين الخضوع لعملية اختبار وتوثيق صارمة قبل أن نقبلهم كمنتجين".

لكن، لأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تضع حدودًا عليا لمعظم المعادن الثقيلة، فإن بعض شركات أغذية الأطفال الأصغر حجمًا والأكثر تخصصًا قد نجحت بالفعل بإنشاء سوق من خلال تلبية المعايير الأدنى جدا للمعادن الثقيلة التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي.

وأفادت سيرينيتي كار، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة سيرينيتي كيدز، وهي شركة لأغذية الأطفال مقرها في أوستن، تكساس: "إن الفائدة من كوننا مؤسسة صغيرة جدا تتمثل بأنه يمكننا تغيير الأمور بسرعة كبيرة".

وأضافت كار: "على سبيل المثال، قبل بضع سنوات، حصلنا على رصاص في بعض مسحوق الفطر الذي اشتريناه ولم نكن نتوقع وجود الرصاص فيه، لذلك قمنا بتغيير مصدر الفطر ونوع الفطر الخاص بنا".

وخلصت إلى أنّ "برنامجنا في الواقع أكثر صرامة من برنامج الاتحاد الأوروبي لأننا حققنا نجاحا على مدى السنوات الخمس الماضية من خلال خفض هذه الأرقام".