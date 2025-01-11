دراسة: إحذر المشروبات السكرية فهي قد تزيد من خطر الوفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت دراسة جديدة أنّ المشروبات السكّرية ستنعكس مرارة في النفوس جراء أثرها المحتمل على الوفيات. وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور داريوش مظفريان، طبيب القلب ومدير معهد "الغذاء هو الطب" في جامعة تافتس: "هذه أزمة صحة عامة، تتطلّب إجراءات عاجلة".

وحلّلت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Medicine، الإثنين، البيانات العالمية عن المشروبات المحلاة بالسكر المستهلكة في جميع أنحاء العالم، والدراسات الرصدية والعشوائية، وانتشار مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال مظفريان إنه باستخدام الأدلة، أنشأ الباحثون نموذجًا مقارنًا للمخاطر، وقدّروا أنّ المشروبات السكرية "تُسبب أكثر من 330 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف أنّ المشكلة خطيرة تحديدًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث سُجّل أكبر عدد من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالمشروبات، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث سُجلت معظم حالات مرض السكري من النوع الثاني بسبب المشروبات السكرية. وذلك استنادًا إلى نموذج الباحثين.

وقالت توبي سميثسون، اختصاصية تغذية مسجلة، وزميلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، ومديرة أولى للتغذية وعلم التغذية والعافية في الجمعية الأمريكية للسكري، غير المشاركة في الدراسة، إنّ البحث فحص أيضًا التركيبة السكانية للأشخاص الأكثر تأثراً بالمشروبات المحلاة، أي الشباب الذكور الحاصلين على تعليم عالٍ في المناطق الحضرية.

وقال مظفريان لـCNN: "لقد حان الوقت للانتباه إلى هذه المعاناة المأساوية التي يمكن الوقاية منها واتخاذ الإجراءات ذات الطابع الأولي، للتعامل معها".

لماذا السكر السائل سريع المفعول؟

نظرًا لأنّ الدراسة لم تختبر سلوكًا أو تدخلًا ضد مجموعة مراقبة، فإنّ الباحثين في الدراسة الجديدة لا يستطيعون القول إن المشروبات المحلاة بالسكر تسبب مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بل يمكنهم فقط تقدير أثرها.

وقال سميثسون إن الباحثين جمعوا بيانات قيّمة من 184 دولة، لكن الدراسة لم تأخذ بالاعتبار جميع مستويات الدخل، وزيادة خطر الإصابة بالسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بين المجموعات العرقية المعرضة للخطر.

لكن مظفريان قال إن اكتشاف المشروبات السكرية باعتبارها ضارة أمر منطقي، حيث أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين هذه المشروبات وآثارها الصحية السيئة.

وبرأي سميثسون إنّ المشروبات المحلاة بالسكر تحتوي على "سعرات حرارية فارغة" أو سعرات حرارية من دون أي فوائد غذائية. وأضافت أنها أيضاً تشكل مصدرًا للكربوهيدرات سريعة المفعول، التي تدخل مجرى الدم وترفع نسبة السكر في الدم بسرعة.

وكانت سوزان جانزي، طالبة الدكتوراه في مجال علم الأوبئة الغذائية بجامعة لوند في السويد، صرحت لـCNN سابقًا، إنّ هذه السكريات الفارغة على شكل سائل أكثر ضرراً من تلك الموجودة في الحلويات، أو الأطعمة الحلوة. ولم تكن جزءًا من أحدث الأبحاث.

وأوضحت جانزي لـCNN، أنه يتم امتصاص السكريات السائلة بسرعة أكبر في الجهاز الهضمي لأنها لا تتطلّب عمليات التحلّل ذاتها مثل الأطعمة الصلبة".

وأضافت: "غالبًا ما تكون السكريات الصلبة جزءًا من الأطعمة التي تحتوي على عناصر مغذية أخرى مثل الألياف والبروتينات والدهون".

ولفتت إلى أنّ هذه العناصر الغذائية تبطئ عملية الهضم، ما يعني أن هناك إطلاقًا تدريجيًا للسكر في مجرى الدم.

وأشارت إلى أن الدهون والألياف والبروتينات الموجودة في الأطعمة الصلبة تشعرك بالشبع لفترة أطول، فيما السكريات السائلة ليس لها هذا الأثر دومًا، ما قد يؤدي إلى خلل في تنظيم الشهية واستهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

وقالت جانزي: "تختلف المصادر المختلفة للسكريات المضافة أيضًا في أنماط استهلاكها، ما قد يفسر سبب ارتباطها بشكل مختلف بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

هل المحليات البديلة هي الحل؟

ماذا عن المشروبات المحلاة بشيء آخر غير السكر؟ رأى مظفريان أنها ربما تكون أفضل، لكنها ليست الحل.

وأوضح أنّ "الأبحاث المتزايدة تُظهر أنّ المحلّيات الطبيعية والصناعية منخفضة السعرات الحرارية مؤذية، وقد تسبّب أضرارًا صحية، لذلك يجب اعتبارها بديلًا قصير المدى وأقل ضررًا، وليس حلًا طويل المدى".

وقالت سميثسون: "من خلال توفير طريقة ملائمة لمرض السكري من أجل إعداد الأطعمة التي اعتاد الناس على تناولها، يمكننا مقابلة الأشخاص حيثما كانوا لتقديم الدعم لإدارة مرض السكري بشكل فعال".

لكن عوض الاعتماد على المُحليات الصناعية، ينصح مظفريان بالتحول إلى المشروبات غير المحلاة تمامًا، مثل المياه الغازية، أو الشاي أو القهوة غير المحلاة، أو الماء العادي فقط.

وقال سميثسون إنّ الترطيب مهم لإدارة ضغط الدم، والسكر في الدم، ودرجة الحرارة الداخلية والهضم.

ونصحت في حديثها مع CNN أنّ "أفضل مشروب مرطب هو الماء. إذا كان الشخص لا يحب الماء العادي، فيمكنه تناول مشروبه من خلال شرب الماء المدمج بشرائح الليمون، أو الحامض، أو الأعشاب الطازجة، أو استخدام المياه الفوارة التي لا تحتوي على سكر مضاف".