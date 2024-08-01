دراسة: تحليل دم جديد يكشف مرض الزهايمر باكرًا

يعيش أكثر من 6 ملايين أمريكي مع مرض الزهايمر والخرف المرتبط به، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC). قد يساعد التشخيص والتدخّل المبكران على تأخير ظهور الأعراض.

وتُظهر دراسة جديدة أنّ تحليلًا للدم خاصًا بالتدهور المعرفي يمكن أن يساعد على الكشف المبكر عن المرض. إليكم المزيد من التفاصيل حول هذا الاختبار وكيفية عمله.

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