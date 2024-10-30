انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين.. كيف تعالج هذه المشكلة في عائلتك؟

لا تزال السمنة تمثّل مشكلة صحية عامة صعبة. يمكن أن تؤدي السمنة إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكري.

ويُظهر تقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة ارتفع بشكل حاد على مدى العقدين الماضيين.

إليكم كيف يمكن للأهالي مساعدة أطفالهم في الحفاظ على صحتهم.

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