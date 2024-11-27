لِمَ يُقبل الناس بنهم على الأطعمة فائقة المعالجة؟ العلم يحاول الإجابة

تُشكّل الأطعمة فائقة المعالجة أكثر من نصف السعرات الحرارية التي يستهلكها البالغ الأمريكي العادي. وترتبط بمجموعة واسعة من المشاكل الصحية، ضمنًا أمراض القلب، والسمنة المفرطة، والسكرّي.

زارت ميغ تيريل، مراسلة CNN الطبية، معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، حيث يبحث العلماء عن السبب الذي يجعل الأطعمة فائقة المعالجة تتسبّب بمشاكل صحية خطيرة، ولماذا يصعب التوقّف عن تناولها.

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