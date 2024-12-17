ما هي مخاطر شرب الحليب الطبيعي غير المبستر؟

الحليب الطبيعي الخام هو الحليب الذي لم يخضع للبسترة.. أي لعملية تسخين الحليب على درجة حرارة عالية. ووفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تزيل عملية البسترة:
ويمكن أن يحمل الحليب الخام الملوّث:
يقول بعض محبي الحليب الخام إنّ فوائد غذائية مختلفة تتأتّى منه، لكنّ خبراء الصحة يخالفونهم الرأي. فوفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، يمكن أن يسبّب المرض المنقول عبر الطعام من الحليب الخام:
الإسهال
تشنجات المعدة
القيء
والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة تناول الحليب الخام الملوّث:
قد يهمّك أيضًا.. ماذا يحصل لجسمك عند شرب حليب البقر بظل فرط استخدام المضادات الحيوية والهرمونات؟