ما هي مخاطر شرب الحليب الطبيعي غير المبستر؟

الحليب الطبيعي الخام هو الحليب الذي لم يخضع للبسترة.. أي لعملية تسخين الحليب على درجة حرارة عالية. ووفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تزيل عملية البسترة:

الجراثيم المسبّبة للأمراض

الخمائر

العفن

الميكروبات الضارة الأخرى

ويمكن أن يحمل الحليب الخام الملوّث:

الليستيريا

السالمونيلا

فيروس إنفلونزا الطيور

يقول بعض محبي الحليب الخام إنّ فوائد غذائية مختلفة تتأتّى منه، لكنّ خبراء الصحة يخالفونهم الرأي. فوفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، يمكن أن يسبّب المرض المنقول عبر الطعام من الحليب الخام:

الإسهال

تشنجات المعدة

القيء

والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة تناول الحليب الخام الملوّث:

الأطفال دون سن الخامسة

البالغون فوق سن 65 عامًا

الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

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