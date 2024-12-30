يُحتمل أن يكون فيروس أنفلونزا الطيور لدى مريض في لويزيانا قد تحوّر خلال مكوثه في المستشفى. تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أن الطفرات تعني أن فيروس H5N1 قد يصبح أكثر قابلية للانتقال إلى البشر.

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