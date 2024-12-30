طفرة فريدة من نوعها لفيروس انفلونزا الطيور يكتشفها أطباء في لوس أنجلوس.. بِمَ يُنبئنا ذلك؟علوم وصحةنشر الاثنين، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024يُحتمل أن يكون فيروس أنفلونزا الطيور لدى مريض في لويزيانا قد تحوّر خلال مكوثه في المستشفى. تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أن الطفرات تعني أن فيروس H5N1 قد يصبح أكثر قابلية للانتقال إلى البشر.قد يهمك أيضًا.. خبراء صحة قلقون من انتشار فيروس "إنفلونزا الطيور" بعد نفوق 20 قطًا بريًا في محمية قراءة المزيدأمريكاأمراضأنفلونزا الطيورفيروساتلوس أنجلوس