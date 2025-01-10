تسبب الإدمان وتؤدي لضمور المخ.. أخصائية تغذية تشرح ما تسببه بعض الأطعمة من ضررعلوم وصحةنشر الجمعة، 10 يناير / كانون الثاني 2025تتمتع الأطعمة الغنية بالسكر بتأثير قوي على الدماغ، وهو تأثير يكاد يضاهي تأثير المخدرات.ويؤدي الإفراط في تناولها إلى أكثر من مجرد زيادة بالوزن.تشرح الدكتورة أوما نايدو، أخصائية التغذية النفسية، التأثير السيء لهذه الأطعمة، والبدائل الصحية التي يمكن تناولها.قد يهمك أيضًا: أخصائية تغذية: الآباء يمكنهم تشكيل نظام صحي لأطفالهم عبر ما يقولونه أمامهمشاهد أيضًا: 3 أطعمة لن تتوقّع أنها فائقة المعالجة.. وخبيرة تغذية تشرح كيف تكتشف ذلكقراءة المزيدأمراضالمخدراتصحة نفسيةغذاءنصائح