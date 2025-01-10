تتمتع الأطعمة الغنية بالسكر بتأثير قوي على الدماغ، وهو تأثير يكاد يضاهي تأثير المخدرات.

ويؤدي الإفراط في تناولها إلى أكثر من مجرد زيادة بالوزن.

تشرح الدكتورة أوما نايدو، أخصائية التغذية النفسية، التأثير السيء لهذه الأطعمة، والبدائل الصحية التي يمكن تناولها.

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