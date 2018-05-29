تركي آل الشيخ: أبوتريكة فاقد للإرادة.. ولا علاقة لي بإصابة محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ على التعليقات التي ربطت بين إصابة محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وتصريحاته السابقة عن أمنياته بعدم مشاركة صلاح مع المنتخب المصري أمام السعودية في كأس العالم.

وقال تركي آل الشيخ، في مداخلة عبر الهاتف، مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساء، إنه "واضح أن الجهات التي تحركت في هذا الموضوع لا تتمنى الخير لمصر ولا المملكة العربية السعودية، وهي بعض الأحزاب المعروفة وبعض الدول أشباه الدول".

وأضاف: "أنا سعودي أعتبر نفسي مصريا، وهناك روابط تاريخية وروابط نسب بين مصر والسعودية، وحاربنا سويا وكنا سويا على الحلوة والمرة على مر التاريخ، ولن نلتفت لهذه الأشياء". وتساءل مستنكرا: "بالعقل، هل سينسق تركي آل الشيخ مع سيرجيو راموس لإصابة محمد صلاح؟!". وتابع بالقول: "مباراة مصر والسعودية ستكون المباراة الثالثة للفريقين في كأس العالم، وبنسبة 80% ستكون حسابات التأهل شبه محسومة".

وعن أزمته مع النادي الأهلي، قال تركي آل الشيخ إن الخلاف بينه وبين مجلس الإدارة وأنه "لا يمن" على النادي. وأضاف: "لا يمكن أن أخطأ في حق جمهور الأهلي لأنني واحد منهم". وأضاف: "أنا مسامحهم ومسامح في كم السباب الذي وصلني على السوشيال ميديا، وأعذرهم لأن المعلومات التي وصلت إليهم معلومات مغلوطة".

قد يهمك/ تركي آل الشيخ يفجر "فضيحة" لإدارة الأهلي.. وساويرس يطالب باستقالة الخطيب

وردا على تغريدات نجم المنتخب المصري السابق ونجم الأهلي محمد أبوتريكة، قال تركي آل الشيخ: "أنا حزين، هذا الشخص ليس له خير في بلده ولن أستغرب ألا يكون له خير في النادي الأهلي، إذا كان يريد الخير للأهلي ولبلده لم يكن ليصرح بهذا الكلام، واضح أن عليه ضغوطا".

.. وأيضا/ محمد أبوتريكة لإدارة الأهلي: افتحوا لنا حسابا لرد المبالغ التي دفعها تركي آل الشيخ

وأضاف تركي آل الشيخ: "أريد أن أكشف عن سر. للأسف، إن أنت أكرمت الكريم ملكته... محمد أبوتريكة حاول في فترة ما بعلم من مجلس إدارة الأهلي ومن بعض الشخصيات في الأهلي والدولة، التوسط عن طريقي، وأنا حاولت الوساطة لعودته إلى مصر أو على الأقل يعمل داخل المملكة العربية السعودية وألا يصرح بأي تصريحات سياسية، وفجأة اختفى، يبدو أنه تم التأثير عليه، أو تم السيطرة عليه بسهولة، أنا لا ألومه، هو فاقد للإرادة في مساره".