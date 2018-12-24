الأكثر مشاهدة في 2018.. رياضة

نشر الاثنين ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نستعرض لكم مقتطفات من أبرز الأخبار والتغطيات الرياضية التي حظيت بأكثر المشاهدات في عام 2018.

5- "خلع القميص" و "رمي القارورة".. لقطتان مثيرتان للجدل لمحمد صلاح في "قمة الثلاثاء"

أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل خلال مباراة فريقه ليفربول مع باريس سان جيرمان، الثلاثاء، بلقطتين، رغم أنه لم يظهر بمستواه المعهود في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

4- مرتضى منصور يعلن شطب اسم حازم إمام من الزمالك.. ويتحدى ترامب

قرر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، شطب اسم نجم الفريق السابق وقائده حازم إمام، بعد توقيعه على قرار إيقاف منصور من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك وفقا لما قاله خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين بمقر النادي.

3- بعد هزيمة السعودية 36/ 1 أمام مصر.. تركي آل الشيخ يتوعد بـ"المحاسبة": نتيجة مؤسفة

"نتيجة مؤسفة".. بهاتين الكلمتين وصف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، هزيمة بلاده أمام مصر بـ36 هدفا مقابل هدف وحيد ضمن منافسات كأس العالم للناشئين في كرة الماء، التي تستضيفها المجر.

2- مصر تظهر بالزي "الأبيض" أمام السعودية في كأس العالم 2018

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، ألوان الزي الرسمي لمنتخب مصر في كأس العالم، وذلك وفقا لما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

1- محمد صلاح لـCNN: أغنية "الملك المصري" تضعني تحت الضغط

شاهد ردة فعل محمد صلاح عند تشغيل مراسلة شبكتنا له أغنية “الملك المصري” الخاصة بمشجعي نادي ليفربول.