دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فجَّر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور مفاجأة بشأن لاعب نادي بيراميدز الجديد عبدالله السعيد، متحدثا عما سماه "عملية مخابراتية" دبرها لـ"حرق قلب" منافسه الأهلي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

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وأوضح منصور، الإثنين، في تصريحات أدلى بها لقناة "الحدث اليوم" المصرية الخاصة، عن صفقة عبدالله السعيد حين وقع لنادي الزمالك قبل أن يعود لصفوف الأهلي ثم يخرج في رحلة احتراف ليعود من جديد للدوري المصري من بوابة فريق بيراميدز، قائلا: "كنت عايز أحرق قلب الأهلي".

وأضاف منصور في معرض كشفه عن المفاجأة الخاصة باللاعب عبدالله السعيد، قائلا: "إن شاء الله يكون في الزمالك الموسم المقبل"، منتقدا رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب بشأن مفاوضاته مع حارس الفريق الأبيض السابق أحمد الشناوي في حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

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يشار إلى أن السعيد كان قد وقّع على عقود انضمامه للزمالك قبل أن يُجدد مرة أخرى لصالح فريقه الأهلي بعد تدخل تركي آل الشيخ، ليقرر بعدها الفريق الأحمر عرض اللاعب للبيع ليخرج معارا إلى فنلندا ثم انضم بعدها إلى فريق أهلي جدة السعودي، ليعود من جديد إلى ملاعب الدوري المصري عبر بوابة فريق بيراميدز الذي قاده في مباراته الأولى للانتصار على الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.