بعد تحرك الأهلي.. قرار جديد بمنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري، الثلاثاء، بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في البلاد برئاسة مكرم محمد أحمد، قرر منع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور من الظهور فى جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين.

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وأوضح موقع "بوابة الأهرام" أن القرار الخاص بمنصور يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف "باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب".

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وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن قراره جاء "بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية"، حسب موقع "بوابة الأهرام".

كان النادي الأهلي المصري قد تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال من أجل إخضاع رئيس نادي الزمالك للتحقيق بعد "التجاوزات الفجة" التي صدرت منه في وسائل الإعلام بحق الفريق الأحمر.

وسبق أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منع رئيس نادي الزمالك من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة 3 أشهر، وذلك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأتى القرار آنذاك بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقاف منصور عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة أو حضور اجتماعات للمسؤولين الرياضيين، قبل أن يصدر قرار آخر بإيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.