لمحبي الغولف.. إليك 10 من أبرز أحداث عالم الغولف في عام 2020

من يمارس لعبة الغولف في أرض الشمس المشرقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع عودة مختلف الأنشطة شيئاً فشيئاً حول العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها الفعاليات الرياضية، إليك بعض من أبرز الأحداث التي حدثت في عالم الغولف.

لمحبي الغولف، إليكم 10 من أبرز الأحداث في هذه الرياضة في عام 2020:

لاعب الغولف الأمريكي مايكل طومسون بعد فوزه في بطولة "3M" المفتوحة.

بعد الانتظار الذي استمر لـ7 أعوام، أي ألفين و702 يوم، فاز لاعب الغولف الأمريكي مايكل طومسون للمرة ثانية في بطولة "3M" المفتوحة في 26 يوليو/تموز من عام 2020.

اللاعب جون رام خلال الجولة الأخيرة في البطولة التذكارية.

وبفضل فوز اللاعب جون رام، في الجولة الأخيرة من البطولة التذكارية في 19 يوليو/تموز في دبلن، تمكن الإسباني من استبدال اللاعب روري ماكلروي ليحتل الصدارة في التصنيف العالمي لرياضة الغولف.

اللاعب الأمريكي، تايغر وودز، وهو يمشي بجانب معجبين يشاهدون المسابقة من منزل قريب.

ومنذ عودة جولة "PGA" في يونيو/حزيران، نُظمت مسابقات خالية من المتفرجين في تكساس، بولاية كارولينا الجنوبية.

وتُظهر الصورة اللاعب الأمريكي، تايغر وودز، وهو يمشي بجانب معجبين يشاهدون المسابقة من منزل قريب عند الحفرة 17 خلال الجولة الثانية من البطولة التذكارية في 17 يوليو/تموز.

كان هدف حدث "The Match: Champions for Charity" الخيري جمع أكثر من 10 مليون دولار.

في مايو/أيار، واجه كل من تايغر وودز وبيتون مانينغ اللاعبين فيل ميكلسون وتوم بريدي في حدث خيري بعنوان "The Match: Champions for Charity".

وكان هدف الحدث، الذي أُقيم في نادي "ميداليست" للغولف في فلوريدا، جمع أكثر من 10 مليون دولار لقضايا تتعلق بفيروس "كوفيد-19"، وتوفير المساعدات للعمال في الخطوط الأمامية، والأعمال التجارية الصغيرة، والأشخاص الذين هم في أمس حاجة للغذاء بسبب الجائحة.

لحظة صمت من أجل الأمريكي جورج فلويد، الذي قُتل على يد شرطي أبيض بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وشارك اللاعب روي ماكلروي، وجون رام، وبروكس كوبكا في لحظة صمت لتذكر الأمريكي جورج فلويد، الذي قُتل على يد شرطي أبيض اللون بولاية مينيسوتا الأمريكية، خلال الجولة الثانية من تحدي "تشارلز شواب" في 12 يونيو/حزيران في نادي "كولونيال كانتري" في تكساس.

تم تأجيل بطولة "ماسترز" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت بطولة "ماسترز" الشهيرة الفترة ما بين 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني لعقد بطولة عام 2020.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في أوائل أبريل/نيسان، ولكن، تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

صورة خلال بطولة الهواة في النادي في عام 2017 في إنجلترا.

وفي أبريل/نيسان، ألغت منظمة "R&A" بطولة بريطانيا المفتوحة في نادي "رويال سانت جورج" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستُقام البطولة في نادي "رويال سانت جورج" في عام 2021.

صورة للاعبة الكورية الجنوبية، جين يونغ كو، خلال الجولة الأخيرة من بطولة "كيا موتورز كوريا" المفتوحة للسيدات في كوريا الجنوبية في 21 يونيو/حزيران.

وكان الحدث الأخير في جولة "LPGA" هو بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات في فبراير/شباط، ولكن، تخطط البطولة لإستئناف جدولها في 31 يوليو/تموز في بطولة "درايف أون" في أوهايو.

صورة للاعبة الكورية الجنوبية المصنفة الأولى على مستوى العالم، جين يونغ كو خلال الجولة الأخيرة من بطولة "كيا موتورز كوريا" المفتوحة للسيدات في كوريا الجنوبية في 21 يونيو/حزيران.

صورة من نادي "رويال ترون" للغولف.

وتُعد البطولة البريطانية المفتوحة للسيدات أول بطولة نسائية كبرى للغولف في عام 2020.

وستُقام البطولة بدون متفرجين في نادي "رويال ترون" للغولف في أسكتلندا بين 20 و23 من أغسطس/آب.

فازت اللاعبة جين يونغ كو في البطولة في عام 2019.

وتكون بطولة "ANA Inspiration" عادةً أول بطولة نسائية كل عام، ولكن تم تأجيلها لتُقام في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول في كاليفورنيا.