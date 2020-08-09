من هم أفضل 10 من مسددي الضربات في عالم الغولف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي الغولف، فيجب عليك أن تعرف من هم الأفضل في هذه الرياضة. لذلك، إليك أفضل 10 من مسددي الضربات في عالم الغولف:
1. برايسون ديشامبو
ويحتل اللاعب الأمريكي برايسون ديشامبو المركز الأول في تصنيفات مسافة دفع الكرة من المحملة، بمتوسط يبلغ 323.8 ياردة (حوالي 296.1 متراً)، وفقاً لإحصائيات "PGA Tour".
2. كاميرون تشامب
ويحتل اللاعب الأمريكي كاميرون تشامب المركز الثاني، ويبلغ متوسطه 321.7 يادرة (حوالي 294.2 متراً)
3. رايان بريهم
وعندما يأتي الأمر للاعب الأمريكي رايان بريهم، فهو يحتل المركز الثالث بمتوسط يبلغ 314.7 ياردة (حوالي 287.8 متراً).
4. غريسون موراي
يسيطر الأمريكي غريسون موراي على المرتبة الرابعة، ويصل متوسطه إلى 314.1 ياردة (حوالي 287.2 متراً).
5. روري ماكلروي
يحتل اللاعب روري ماكلروي، وهو من أيرلندا الشمالية، المركز الخامس بمتوسط يبلغ 313 ياردة (حوالي 286.2 متراً).
6. ماثيو وولف
ويحتل اللاعب الأمريكي ماثيو وولف المرتبة السادسة، ويصل متوسطه إلى 312.8 ياردة (حوالي 286 متراً).
7. براندون هاجي
بمتوسط 312.3 ياردة (حوالي 285.6 متراً)، يحتل الأمريكي براندون هاجي المرتبة السابعة.
8. بوبا واتسون
يحتل اللاعب الأمريكي بوبا واتسون المرتبة الثامنة بمتوسط يبلغ 312.2 ياردة (حوالي 285.5 متراً).
9. جيسون كوكراك
بمتوسط 311.6 ياردة (حوالي 284.9 متراً)، يحتل اللاعب الأمريكي جيسون كوكراك المرتبة التاسعة.
10. سام بيرنز
وأما اللاعب الأمريكي سام بيرنز، فهو يحتل المركز العاشر بمتوسط يبلغ 311.1 ياردة (حوالي 284.5 متراً)