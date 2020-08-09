من هم أفضل 10 من مسددي الضربات في عالم الغولف؟

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من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي الغولف، فيجب عليك أن تعرف من هم الأفضل في هذه الرياضة. لذلك، إليك أفضل 10 من مسددي الضربات في عالم الغولف:

1. برايسون ديشامبو

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

يظهر ديشامبو وهو يسدد ضربته في الجولة الثانية من البطولة التذكارية في أوهايو في 17 يوليو/تموز من عام 2020.

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ويحتل اللاعب الأمريكي برايسون ديشامبو المركز الأول في تصنيفات مسافة دفع الكرة من المحملة، بمتوسط يبلغ 323.8 ياردة (حوالي 296.1 متراً)، وفقاً لإحصائيات "PGA Tour".

2. كاميرون تشامب

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

اللاعب تشامب خلال الجولة الأولى من "Rocket Mortgage Classic" في 2 يوليو/تموز من عام 2020 في ميشيغان.

ويحتل اللاعب الأمريكي كاميرون تشامب المركز الثاني، ويبلغ متوسطه 321.7 يادرة (حوالي 294.2 متراً)

3. رايان بريهم

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

يظهر بريهم في الصورة وهو يسدد ضربة في الجولة الثالثة من حدث "BMW Charity Pro-Am" في 9 يونيو/حزيران من عام 2019 في ساوث كارولينا.

وعندما يأتي الأمر للاعب الأمريكي رايان بريهم، فهو يحتل المركز الثالث بمتوسط يبلغ 314.7 ياردة (حوالي 287.8 متراً).

4. غريسون موراي

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

موراي خلال الجولة الأولى من بطولة بورتوريكو المفتوحة في 20 فبراير/شباط من عام 2020 في بورتوريكو.

يسيطر الأمريكي غريسون موراي على المرتبة الرابعة، ويصل متوسطه إلى 314.1 ياردة (حوالي 287.2 متراً).

5. روري ماكلروي

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

ماكلروي خلال الجولة الأخيرة من البطولة التذكارية في 19 يوليو/تموز من عام 2020 في أوهايو.

يحتل اللاعب روري ماكلروي، وهو من أيرلندا الشمالية، المركز الخامس بمتوسط يبلغ 313 ياردة (حوالي 286.2 متراً).

6. ماثيو وولف

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

وولف وهو يسدد ضربة خلال الجولة الأولى من البطولة التذكارية في 16 يوليو/تموز من عام 2020 في أوهايو.

ويحتل اللاعب الأمريكي ماثيو وولف المرتبة السادسة، ويصل متوسطه إلى 312.8 ياردة (حوالي 286 متراً).

7. براندون هاجي

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

هاجي وهو يسدد ضربته في الجولة الأولى من بطولة هيوستن المفتوحة في 10 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 في تكساس.

بمتوسط 312.3 ياردة (حوالي 285.6 متراً)، يحتل الأمريكي براندون هاجي المرتبة السابعة.

8. بوبا واتسون

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

صورة لواتسون خلال الجولة الثانية من حدث "Rocket Mortgage Classic" في 3 يوليو/تموز من عام 2020 في ميشيغان.

يحتل اللاعب الأمريكي بوبا واتسون المرتبة الثامنة بمتوسط يبلغ 312.2 ياردة (حوالي 285.5 متراً).

9. جيسون كوكراك

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

كوكراك خلال الجولة الثانية من بطولة "Travelers" في 26 يونيو/حزيران من عام 2020 في كونيتيكت.

بمتوسط 311.6 ياردة (حوالي 284.9 متراً)، يحتل اللاعب الأمريكي جيسون كوكراك المرتبة التاسعة.

10. سام بيرنز

من هم أفضل 10 مسددي الضربات في عالم الغولف؟

سام بيرنز خلال الجولة الأخيرة من "Workday Charity Open" في 12 يوليو/تموز من عام 2020 في أوهايو.

وأما اللاعب الأمريكي سام بيرنز، فهو يحتل المركز العاشر بمتوسط يبلغ 311.1 ياردة (حوالي 284.5 متراً)

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