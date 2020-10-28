السعودية تستضيف أول بطولة احترافية نسائية للغولف على أراضيها

تعرّفوا على بطل الغولف المسؤول عن بعض أطول الضربات على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتزايد المنشآت المرتبطة برياضة الغولف في الشرق الأوسط، وتُعد استضافة المملكة العربية السعودية لأول بطولة احترافية نسائية عما قريب مؤشراً آخر على تطور هذه الرياضة في المنطقة.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول، أعلنت شركة "غولف السعودية" والجولة الأوروبية لغولف السيدات عن إقامة بطولتين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وتُنظم البطولتين في ملعب ونادي الغولف "رويال غرينز" في مدينة عبدالله الاقتصادية في السعودية.

وسيستمر هذا الحدث على مدار أسبوع، وستتنافس فيه مجموعة من المحترفين والهواة في بطولة تُلعب "بنظام جديد وغير مسبوق"، وفقاً للوكالة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية فيها 1.5 مليون دولار.

أول بطولة احترافية نسائية في تاريخ المملكة

ستستضيف المملكة العربية السعودية أول بطولة احترافية نسائية للغولف بمشاركة نخبة من اللاعبات العالميات. Credit: https://www.spa.gov.sa/

ويُعد الحدث أول بطولة احترافية نسائية للغولف في تاريخ المملكة، إلى جانب كونه أول حدث رياضي دولي يعود إلى البلاد بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيستضيف "رويال غرينز" بطولتين احترافيتين للغولف تندرجان تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لغولف السيدات، حيث ستقام بطولة "أرامكو" السعودية النسائية للغولف من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني بجوائز تبلغ مليون دولار، في حين تقام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق من 17 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار.

ترعى البطولتين شركة "أرامكو"، وصندوق الاستثمارات العامة بمجموع جوائز مالية تصل إلى 1.5 مليون دولار. Credit: https://www.spa.gov.sa/

وستشهد البطولتان مشاركة نخبة من أفضل لاعبات الغولف على مستوى العالم، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل اللاعبات الهواة في أجواء تنافسية فريدة من نوعها، إذ يُعد النظام الخاص ببطولة السعودية النسائية الدولية للفرق مستحدثاً، وسيستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في رياضة الغولف، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الثاني، كشفت "غولف السعودية" عن نظام اللعب المُستحدث الذي سيطبق في الدورة الأولى من بطولة السعودية النسائية الدولية للغولف، وستقوم 36 قائدة فريق باختيار أعضاء فريقها بطريقة مشابهة لدوري كرة القدم الأمريكية والتنافس على حصة من جوائز البطولة.

وستكون المسابقة أول بطولة، تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لغولف السيدات، تلعب بها المحترفات إلى جانب اللاعبات الهاويات، مع تسجيل الأهداف الجماعية والفردية بشكل متزامن.