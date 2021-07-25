حير الكثيرون.. كيف يختلف لعب الغولف في وادي الموت بأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كانت لديك قائمة أمنيات خاصة بوجهات الغولف، فيجب عليها أن تتضمن هذا الملعب الذي يقع في وادي الموت بالولايات المتحدة.
ورغم اسمه المُخيف، إلا أن تنوعاً كبيراً من الكائنات الحية تعيش في وادي الموت، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لخدمات المنتزهات الوطنية "NPS" بالولايات المتحدة عبر الإنترنت.
ويُعد الوادي من بين المنتزهات الوطنية الأشد حرارة، والأكثر جفافًا بحسب الموقع.
وبظل هذه الظروف، من المؤكد أن ممارسة لعبة غولف في الوادي، هو أمر لا يجب تفويته.
الغولف في وادي الموت
ويُكوّن وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشهداً مثيراً للإعجاب، إذ تقع على مقربة منه مسطحات ملحية، وجبال "بانامينت"، يصل ارتفاعها لأكثر من 10 آلاف قدم.
ويقع ملعب "Furnace Creek" للغولف، الذي يتكون من 18 حفرة، ضمن أراضي منتزه وادي الموت الوطني في كاليفورنيا.
ويُعد "Furnace Creek" الملعب الأدنى ارتفاعاً لاتحاد الغولف بالولايات المتحدة "USGA" في العالم، إذ يقع تحت مستوى سطح البحر بـ214 قدمًا (65 مترًا تقريباً)، وفقاً لما قاله المدير العام لمنتجع "The Oasis" في وادي الموت، جون كوكريجا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
ولكن، هل تجربة الغولف في هذا الملعب الفريد من نوعه تختلف عن الملاعب الأخرى؟
ولدى الإجابة عن ذلك السؤال، قال كوكريجا إن الكثيرين يجدون أن حقيقة عدم تحرك كرات الغولف للمسافة ذاتها عند مستوى 214 قدماً تحت مستوى سطح البحر، كما تفعل عند مستوى سطح البحر، هو بمثابة أمر "محير".
وتعيش مختلف الكائنات في وادي الموت، ومنها ذئاب "الكايوتي".
ولذلك، لا تتفاجأ إذا ظهر ذئب وسرق كرة الغولف الخاصة بك أثناء قيامك بلعب جولة في هذا الملعب.
ودائماً ما يكون الملعب أكثر تحدياً مما يتوقعه لاعبو الغولف، ومع ذلك، تتحول المشاهد الخلابة لجبال "بانامينت" إلى موضوع محادثات الأشخاص طوال الوقت، بحسب ما ذكره كوكريجا.
ما يمكنك فعله في وادي الموت
وإلى جانب ممارسة الغولف في هذا الملعب الفريد من نوعه، يمكن للمرء الاستمتاع بأنشطة متنوعة أيضاً بفضل المسابح التي تُغذى بالينابيع في منتجع "The Oasis"، وملاعبه الخاصة بالتنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة.
ويجب على الزائر أيضاً عدم تفويت فرصة مشاهدة النجوم في المنطقة.
ويُعد وادي الموت واحداً من بين 8 منتزهات دولية مظلمة في الولايات المتحدة، وفيها، يمكن لمراقبي النجوم رؤية مجرة درب التبانة بالعين المجردة.
ويُعد هذا الملعب مفتوحاً للجمهور حالياً، وتُطبق فيه جميع الإرشادات المحلية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والإجراءات التي توصي بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".