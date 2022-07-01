بعد نفي بوتين مسؤولية الهجوم.. شاهد ما عثر عليه الادعاء العام بأوكرانيا في موقع استهداف مركز تجاري

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الفورمولا 1 السابق، بيرني إيكلستون، إنه "سيتلقى رصاصة" من أجل فلاديمير بوتين، واصفًا الرئيس الروسي بأنه "شخص من الدرجة الأولى".

جاء ذلك عندما سئل إيكلستون، البريطاني الجنسية والبالغ 91 عامًا، في برنامج تلفزيوني بريطاني عما إذا كان الرئيس بوتين لا يزال صديقًا له، فقال: "ما زلت سأتلقى رصاصة من أجله.. أفضل ألا أصاب بأذى لكنني ما زلت سأتلقى رصاصة".

وانتقد إيكلستون، الذي تم استبداله كرئيس تنفيذي للفورميلا وان عام 2017، بعد ما يقرب 4 عقود في المنصب، طريقة تعامل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مع الغزو الروسي، قائلا: "الشخص الآخر في أوكرانيا.. مهنته كما افهم، اعتاد أن يكون كوميديًا - وأعتقد أنه على ما يبدو يريد مواصلة هذه المهنة".

وفي بيان أرسل إلى CNN، قالت الفورميلا وان إن "التعليقات التي أدلى بها بيرني إيكلستون تعبر عن آرائه الشخصية وتتعارض بشكل صارخ مع موقف القيم الحديثة لرياضتنا".