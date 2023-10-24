القاهرة، مصر (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري للإسكواش عدم المشاركة ببعثة رسمية في بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والناشئات، وأتاح الاتحاد للاعبين الراغبين في المشاركة السفر على نفقتهم الخاصة.

وأكد رئيس الاتحاد عاصم خليفة أن إلغاء المشاركة في البطولة بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي، وصعوبة تدبير الدولار من السوق السوداء.

وتتميز مصر بتفوقها في لعبة الإسكواش، وتسيطر على المراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي للرجال والسيدات، ففي الرجال يحل علي فرج، في المركز الأول، ومصطفى عسل في المركز الخامس، وكريم عبد الجواد في المركز السادس، ومازن هشام في المركز السابع، وطارق مؤمن في المركز العاشر، وفي السيدات تستحوذ مصر على المراكز الثلاثة الأولى وهن نور الشربيني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، على الترتيب، وتحل نور الطيب في المركز السادس عالميا.

وقال خليفة إن الاتحاد "يواجه مشكلة منذ أكثر من عام في تدبير النقد الأجنبي اللازم لتحمل نفقات مشاركة بعثات رسمية في البطولات الدولية خارج البلاد بسبب أزمة نقص العملة"، مضيفا أن الاتحاد "حاول الاستعانة بمساعدة وزارة الشباب والرياضة لحل هذه المشكلة، ولكن الأزمة الداخلية في نقص الدولار تؤثر على قدرة الاتحاد على تحمل مشاركة البعثات الرسمية في البطولات الخارجية".

وسبق أن قرر لاعبا الإسكواش الأخوين محمد ومروان الشوربجي اللعب باسم إنجلترا في البطولات الدولية بعدما لاعبا لسنوات باسم المنتخب المصري.

وأضاف عاصم خليفة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن اتحاد الإسكواش "يوفر معسكرات داخلية قوية لإعداد اللاعبين لتأهليهم لتحقيق نتائج طيبة في البطولات الكبرى داخليا وخارجيا، ولكنه غير قادر على تحمل تكلفة تدبير النقد الأجنبي لمشاركتهم، ولن يلجأ لتدبيره من السوق الموازية للعملات"، غير أنه أشار إلى أن "الاتحاد يتيح الحرية للاعبين للسفر للمشاركة على نفقاتهم الشخصية، إضافة إلى تنظيم بطولات داخلية قوية لمشاركة اللاعبين".

و سمح اتحاد الإسكواش، في بيان، لجميع اللاعبين واللاعبات الراغبين في المشاركة في بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والناشئات 2024 على نفقتهم الخاصة إرسال رغبتهم في المشاركة في البطولة على البريد الإلكتروني الخاص بالاتحاد.

وثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع منذ قرار خفض سعر الصرف في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في حين يرتفع في السوق الموازية مع أية أنباء عن خفض جديد في سعر العملة المحلية.

وأوضح رئيس اتحاد الإسكواش أن الاتحاد "يوفر للاعبين المشاركة بالبطولات الدولية الرسمية، التي تؤثر على تحسن التصنيف العالمي للاعبين، أما في البطولات التي تنظمها الدول خارج مصر نسمح للاعبين المشاركة على نفقاتهم الشخصية دون أن نتحمل المشاركة رسميا بسبب أزمة نقص العملة".

وتعاني مصر من أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ مارس/ آذار 2022، بسبب أزمة الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مع نقص في تدفقات العملات الأجنبية خاصة من تحويلات المصريين بالخارج، وحاولت الحكومة المصرية تعزيز مواردها عبر مبادرات وتسهيلات لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المقيمين بالخارج، إضافة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.