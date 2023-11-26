آيات خضورة.. مدونة توثق الحياة تحت القصف في غزة قبل أن تُقتل بغارات كثيفة ببيت لاهيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصريحات لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة بعد الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال أبو تريكة في مقطع الفيديو المتداول من قناة "بي ان سبورتس" القطرية في "أول ظهور" له منذ الحرب في غزة: "50 يوم العالم المنافق ساكت صامت، 50 يوم 20 ألف شهيد ماتوا، 50 يوم 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، 50 يوم عديد من الآلاف من النساء استشهدوا والعالم صم بكم فهم لا يفقهون.."

وتابع أبو تريكة قائلا: "كشفناكم، غزة كشفت الجميع غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم الي بيقول على نفسه حر، حر ايه، دي القضية الوحيدة الي في العالم الحق واضح والباطل معروف، إنما انتوا بتسكتوا عن الباطل ومبتنصروش الحق.."

وأضاف: "والله العظيم لننصر الحق حتى لو ايه، فالتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.."

ويأتي تداول تصريحات أبو تريكة في الوقت الذي دخلت فيه الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، يومها الثالث، الأحد.