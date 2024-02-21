الاتحاد الفلسطيني: وفاة حكم كرة قدم وأفراد أسرته جراء "قصف إسرائيلي"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء، إن حكم كرة القدم الفلسطيني، محمد خطاب، وأفراد أسرته، بسبب "قصف إسرائيلي" استهدف منزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويعتبر الحكم محمد خطاب أحد الحكام المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي منذ عام 2020، وقد أدار مباريات عدّة في مختلف البطولات الآسيوية والعربية.

في سياق متصل، قال الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الرسمي، إن خطّاب فارق الحياة برفقة أطفاله الأربعة وجزء آخر من أفراد أسرته.

وحرص رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على تقديم التعزية والمواساة، قائلاً: "أنا أشعر بالحزن العميق والصدمة لسماع أنباء الرحيل المأساوي لمحمد خطاب وعائلته، ونحن نقف إلى جانب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الحداد بعد هذه الخسارة الكبيرة".

وتابع: "نشارك في مشاعر الحزن التي تشعر بها جماهير كرة القدم بكافة أرجاء قارة آسيا، وهي تفجع بالرحيل المأساوي لحكم يحظى باحترام وتقدير كبيرين، إلى جانب رحيل عائلته وكل الضحايا الأبرياء في هذا الصراع المتواصل".

وفقاً للاتحاد الفلسطيني، توفي أكثر من 152 رياضيًا فلسطينيًا، من بينهم 85 شخصًا في كرة القدم، إضافة إلى تدمير 16 منشأة رياضية بالقطاع، و5 منشآت في الضفة الغربية، جراء القصف الإسرائيلي.