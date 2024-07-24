الأهلي والهلال.. كيف تبدو الأرقام التاريخية لعملاقي السعودية ومصر؟

(CNN) – يتنازع الأهلي المصري والهلال السعودي على "زعامة" كرة القدم العربية على صعيد الأندية، إذ يتزعم كل منهما بلده على صعيد الألقاب المحلية والقارية ويُعتبران من أكثر الأندية جماهيرية في العالم العربي.

الأهلي

تأسس الأهلي المصري عام 1907 وافتُتح رسميًا عام ،1909 وتأسس أول فريق كرة قدم تابع للنادي الأهلي عام 1911.

حقق الأهلي أول بطولة دوري في تاريخه عام 1948 وأول لقب قاري عام 1982.

فاز الأهلي بلقب الدوري 43 مرة وكأس مصر في 39 مرة وكأس السوبر المصري 14 مرة وبطولة دوري أبطال إفريقيا 12 مرة وبطولة كأس الكونفدرالية مرة وكأس السوبر الإفريقي 38 مرات.

الهلال

تأسس نادي الهلال عام 1957 وكان اسمه النادي "الأولمبي" قبل أن تتم تسميته بـ"الهلال" من جانب الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي اختار اسم الهلال على حساب اسمي الوحدة واليمامة، حسبما ذكر النادي عبر موقعه الرسمي.

حقق الهلال أول لقب محلي له حين فاز بكأس الملك عام 1962 وتُوج الهلال بأول لقب للدوري بأول نسخة من البطولة المحلية في موسم 1976-1977، ليُحقق "الزعيم" بعد ذلك 65 بطولة في لعبة كرة القدم.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي 19 مرة وحقق الهلال بطولة الأندية الآسيوية (دوري أبطال آسيا بين عامي 1967 و2002) مرتين وفاز بلقب دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة مرتين أيضًا.

المواجهات المباشرة

يبقى السجل الدقيق للمواجهات المباشرة بين الفريقين مجهولا لكن المؤكد أنهما التقيا عام 1995 في بطولة النخبة العربية للأندية وفاز الأهلي بهدف نظيف..

وتواجه الهلال والأهلي ببطولة الأندية العربية لأبطال الدوري عام 1996 وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وحقق الهلال فوزًا بهدف نظيف في مباراة جمعت الفريقين دورة الصداقة الدولية عام 1998 وتواجها في مباراة ودية عام 2013 انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا في المباراة الأخيرة أمام الهلال برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية عام 2022.

الإنجازات المونديالية

كان أفضل إنجاز للهلال في مونديال الأندية وصوله لنهائي كأس العالم للأندية عام 2022 حين خسر النهائي من ريال مدريد بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

أما الأهلي فحقق المركز الثالث في المونديال 4 مرات، كان آخرها في النسخة الأخيرة التي أُقيمت في السعودية.