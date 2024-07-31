دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33 إلى الدور ربع النهائي، وكانت 8 منتخبات قد تجاوزت دور المجموعات فيما خرجت 8 منتخبات أخرى.

الفرق المتأهلة: مصر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين، اليابان، الباراغواي.

الفرق المغادرة: نيوزيلندا، غينيا، أوكرانيا، العراق، جمهورية الدومينيكان، أوزبكستان، مالي، إسرائيل.

نستعرض فيما يلي مباريات دور الثمانية، وستقام جميعها في يوم الجمعة المقبل، الموافق 2 أغسطس/ آب:

المغرب ضدّ الولايات المتحدة الأمريكية، على أرض ملعب "بارك دي برينس".

اليابان ضدّ إسبانيا، في ملعب الأضواء.

مصر ضدّ الباراغواي، على أرض ملعب "فيلودروم".

فرنسا ضدّ الأرجنتين، في ملعب بوردو الجديد.

ويتأهل 4 منتخبات للدور نصف النهائي، على أن تُلعب مباريات هذا الدور في 5 أغسطس/ آب.