مصر.. تداول واسع للقطة مصورة تجمع إيهاب جلال مع أحمد رفعت

رياضة
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مصر.. تداول واسع للقطة مصورة تجمع إيهاب جلال مع أحمد رفعت
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطة مصورة للمدرب المصري إيهاب جلال ومواطنه اللاعب أحمد رفعت، اللذين وافتهما المنية مؤخرا.

وتُوفي المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، الأربعاء، عن عمر يناهز 57 عاما، بعد صراع قصير مع المرض، إذ تعرض لوعكة صحية شديدة في بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، نُقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات في القاهرة، ثمّ خضع للعلاج في قسم الرعاية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

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فيما تُوفي لاعب نادي مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، في 6 يوليو/ تموز الماضي، عن عمر يناهز 31 عاماً، عقب مرور أشهر على تعرضه لأزمة قلبية في الملعب، خلال مباراة في الدوري المصري.

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وأظهرت اللقطة المتداولة تواجد إيهاب جلال بجانب أحمد رفعت خلال إحدى الحصص التدريبية لمنتخب مصر، ويتحدثان معا.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب "الفراعنة" بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2022، وكان أحمد رفعت أحد لاعبي الفريق في تلك الفترة.

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