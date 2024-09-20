دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت لقطات اللاعب السعودي، فهد المولد وهو على نقالة طبية بعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية من دبي بطائرة إخلاء طبي خاصة ونقله إلى مدينة الملك عبجالعزيز الطبية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الحرس السعودية قد نشرت مقطع فيديو وصور من وصول فهد المولد البالغ من العمر 30 عاما إلى أرض المملكة وذلك بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وكان فهد المولد قد تعرض لحادث في دبي، عقبت عليه شرطة الإمارة في بيان جاء فيه: "تعرض فهد المولد لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".

وأضاف البيان حينها: "الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى المستشفيات وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، وفي إطار الالتزام بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".