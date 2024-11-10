بعد أحداث هولندا.. إسرائيل تحذر مواطنيها من حضور مباراتها مع فرنسا

(CNN)-- نصحت إسرائيل مواطنيها بتجنب حضور الأحداث الرياضية والثقافية التي يشارك فيها إسرائيليون خارج البلاد، عقب هجمات عنيفة على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في العاصمة الرياضية، أمستردام، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في تنبيه استشاري عام صدر الأحد، حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من دعوات مزعومة إلى "إيذاء الإسرائيليين واليهود، تحت ستار الاحتجاجات والمظاهرات، واستغلال الأحداث الجماعية (مثل الأحداث الرياضية والثقافية) لتعظيم الضرر والتعرض الإعلامي".

وأشار مجلس الأمن القومي إلى أن هذه الهجمات المخطط لها قد تحدث في بلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا. ودعا المجلس الإسرائيليين إلى تجنب مباراة كرة القدم المقبلة بين فرنسا وإسرائيل في باريس الخميس.

كما تم تحذير الإسرائيليين بالابتعاد عن الاحتجاجات والمظاهرات و"الحرص بشكل إضافي على إخفاء الرموز الإسرائيلية/ اليهودية".