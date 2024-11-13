(CNN)-- نقلت زيارة نادي مكابي تل أبيب المقبلة إلى تركيا في الدوري الأوروبي إلى مكان محايد وستقام خلف أبواب مغلقة بعد أن شابت أعمال العنف مباراة النادي الإسرائيلي في أمستردام الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان، الاثنين، إن المباراة المقررة يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني بين عملاق إسطنبول، بشيكتاش، ومكابي تل أبيب ستقام في ديبريسين بالمجر.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن السلطات التركية قررت عدم استضافة المباراة كما منعت السلطات المجرية الجماهير من حضور المباراة التي أعيد ترتيبها.

ويذكر أن ما لا يقل عن 5 أشخاص تلقوا العناية الصحية في المستشفى وتم اعتقال العشرات بعد تعرض مشجعين إسرائيليين لهجوم الأسبوع الماضي بأعقاب هزيمة مكابي تل أبيب 0-5 أمام أياكس أمستردام في أعمال عنف أدانتها السلطات في هولندا وإسرائيل باعتبارها معادية للسامية.

وقبل المباراة، أظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعي مكابي وهم يهتفون بإهانات معادية للعرب، ويشيدون بالهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويصرخون "تبا للعرب"، وقالت شرطة أمستردام إن أنصار مكابي قاموا أيضا بتمزيق الأعلام وتخريب سيارة أجرة وإشعال النار في العلم الفلسطيني.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، ناشد بشكتاش أنصاره عدم السفر لحضور المباراة في المجر.