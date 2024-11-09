(CNN)-- حظرت مدينة أمستردام الهولندية المظاهرات لمدة 3 أيام بعد تعرض مشجعي كرة القدم الإسرائيليين للضرب والإصابة في اشتباكات عنيفة في المدينة خلال الليل، والتي نددت بها السلطات الهولندية، الجمعة، ووصفتها بأنها معادية للسامية.

وقالت الشرطة الهولندية إنها بدأت تحقيقا كبيرا في عدة حوادث عقب مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء الخميس، بين فريقي مكابي تل أبيب الإسرائيلي وأياكس الهولندي.

وقالت عمدة أمستردام، فيمكي هالسيما، إن مجرمين على دراجات بخارية فتشوا المدينة بحثًا عن أنصار مكابي في هجمات "الكر والفر"، مضيفة في مؤتمر صحفي، الجمعة: "هذه لحظة فظيعة لمدينتنا… أشعر بخجل شديد من السلوك الذي ظهر الليلة الماضية".

وقالت سلطات أمستردام صباح الجمعة إن خمسة من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين المصابين خرجوا من المستشفى منذ ذلك الحين، وأصيب ما بين 20 إلى 30 آخرين بجروح طفيفة. وقالت الشرطة إن إجمالي 63 شخصا اعتقلوا وما زال 10 رهن الاحتجاز.

ونفذت أمستردام العديد من الإجراءات الأمنية الإضافية في أعقاب الاضطرابات التي وقعت، الخميس، وتم تطبيق حظر على التظاهرات في المدينة، الجمعة، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأحد، بحسب هالسيما، بالإضافة إلى نشر تعزيزات ووجود أمني.

كما أعلنت عمدة المدينة عن حظر "الملابس التي تغطي الوجه" و"حمل الأشياء" التي قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، مضيفة أنها تريد أن تكون المدينة آمنة لمشجعي كرة القدم الإسرائيليين، وآمنة للسكان المحليين و"آمنة بشكل خاص لسكاننا اليهود".

وتصاعدت التوترات في الفترة التي سبقت مباراة ليلة الخميس مع ظهور العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر مشجعي مكابي وهم يهتفون بإهانات معادية للعرب، ويشيدون بالهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويصرخون "تبا للعرب"، وتظهر مقاطع فيديو أخرى تم تصويرها على ما يبدو في أمستردام رجالا يمزقون الأعلام الفلسطينية عن المباني، ومن غير الواضح متى تم تصوير مقاطع الفيديو هذه.

وبعد المباراة، تعرض المئات من مشجعي مكابي "لكمين وهجوم"، حسبما قالت السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، وشاركت مقطع فيديو لأعمال العنف.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو رجلاً يتعرض للركل وهو ملقى على الأرض، بينما يظهر مقطع فيديو آخر رجلاً يتعرض للضرب على يد رجل آخر وهو يصرخ "فلسطين حرة" و"من أجل الأطفال يا..."، ولم تتمكن CNN بعد من التحقق من مقاطع الفيديو هذه.

ويظهر مقطع فيديو آخر رجلا يصرخ "أنا لست يهوديا" أثناء مطاردته في الشارع وإلقائه على الأرض وضربه.

وقالت الشرطة إن الأجواء في الملعب كانت هادئة نسبياً وغادر المشجعون دون وقوع أي حوادث بعد فوز أياكس بالمباراة 5-0، لكن تم الإبلاغ عن اشتباكات مختلفة خلال الليل في وسط المدينة.