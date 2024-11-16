جيك بول يهزم مايك تايسون بقرار جماعي في مباراة متوقعة للغاية

(CNN)-- هزم الشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تحول إلى ملاكم، جيك بول، بطل الوزن الثقيل الأسبق، مايك تايسون، بقرار إجماعي في نزالهما الاحترافي المرتقب ليلة الجمعة في أرلينغتون، تكساس.

وقاتل بول وتايسون أمام 72300 مشجع في ملعب AT&T، موطن فريق دالاس كاوبويز، حيث سيطر بول على معظم القتال ضد تايسون ليصبح المقاتل السادس الذي يهزم بطل الوزن الثقيل الأسبق في مسيرته الاحترافية.

وكانت الجولات الافتتاحية مروضة إلى حد ما، حيث تأقلم الملاكمان مع أساليب القتال لبعضهما البعض.

وخرج تايسون بقوة في الجولة الثالثة، ومع ذلك، رد بول بعد عدة لحظات، وحشر تايسون بعدة لكمات جيدة، وبدا أنه يهز بطل الوزن الثقيل الأسبق.

كما بدأت علامات الإرهاق تظهر على تايسون البالغ من العمر 58 عاما لأول مرة في المباراة، ليواصل بول السيطرة على القتال من هناك، حيث قام بإسقاط مجموعاته من اللكمات، مما تسبب في مشاكل لتايسون.

ومع الفوز، تحسن مجموع نتائج بول إلى 11-1 في مسيرته الاحترافية، بما في ذلك سبع ضربات قاضية، بينما عزز نفسه كمنافس صالح في هذه الرياضة.