إصابة لاعبة كرة قدم بالمنتخب اللبناني للسيدات جراء غارة إسرائيلية

(CNN)-- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم للسيدات، سيلين حيدر، أصيبت بغارة إسرائيلية في بيروت، السبت.

وبحسب زميلها السابق والصديق، أسيل الطفيلي، فإن حيدر في حالة حرجة بعد الغارة التي وقعت في حي الشياح بالعاصمة اللبنانية، حيث كتب الطفيلي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "مجتمع كرة القدم النسائية بأكمله في لبنان غير مصدق".

وكتب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وائل شهيب، على صفحته بمنصة إكس: "صلواتنا مع (حيدر) بعد هجمات بيروت اليوم.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعاً".

وفي وقت سابق، السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلا إنه تم "اتخاذ العديد من الخطوات لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين".