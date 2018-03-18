دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد معرض جنيف للسيارات هذا العام، مزيجاً مثيراً للاهتمام بين القديم والجديد، إذ قامت شركة التصميم والهندسة الكلاسيكية، بينينفارينا الإيطالية، بالتعاون مع مجموعة "هايبرد كينيتيك غروب،" والتي هي علامة تجارية حديثة وسريعة النمو، تعمل في مجال السيارات والتكنولوجيا في هونغ كونغ، بتصميم سيارة خيالية لفتت أنظار روّاد المعرض السنوي.

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ورغم أن الشركة الإيطالية العريقة التي أسست في العام 1930، عملت على تصميم بعض أجمل سيارات "فيراري،" و"بي إم دبليو،" و"آلفا روميو" في التاريخ، إلّا أن تعاونها مع الشركة الناشئة – المتقدمة تقنياً وغير المعروفة نسبياً – سيساعدها أيضاً على إعادة بصمتها في عالم السيارات، بعد تأثرها بشدة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتميز سيارة "HK GT" العصرية بتصميمها المستقبلي والأنيق معاً، إذ تتخذ شكل سيارة سياحية كلاسيكية كبيرة أي "ليموزين،" بطول يبلغ خمسة أمتار، بينما تجلس كابينة السيارة في خلفية السيارة، ليأخذ غطاء المحرك الأمامي مساحة كبيرة، على الرغم من عدم وجود محرك احتراق ضخم.

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ولا شك بأن العنصر الأكثر جمالاً واستثنائية في تصميم السيارة، هي أبوابها المستقبلية التي تتخذ شكل جناحين عندما تُفتح، إذ تمتد إلى الأعلى وليس إلى الجانبين.

كما تعتمد السيارة على استخدام نظام هجين بتقنية الميكروتوربين يعمل على طاقة تبلغ أكثر من 1000 حصان. كما يمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 97 كيلومتراً في الساعة، في أقل من ثلاث ثوان.

ويقول كارلو بونزانيجو، نائب رئيس وحدة تصميم الأعمال في بينينفارينا، إن الهدف من تصميم هذه السيارة هو "خلق شكل جريء من شأنه أن يصبح أيقونة بارزة للعلامة التجارية."

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تعرّفوا إلى هذه السيارة المميزة، في معرض الصور أعلاه: